Для бывшего замглавы Минцифры Паршина запросили 13 лет колонии по делу о взятке

Для бывшего замглавы Минцифры запросили 13 лет колонии по делу о взятке

Паршина задержали вместе с бизнесменом Моносовым при передаче 3,75 млн руб. Предприниматель утверждает, что перепутал папки и случайно взял на встречу деньги для покупки подарка жене вместо документов

Максим Паршин (Фото: пресс-служба Басманного суда / ТАСС)

Прокуратура запросила 13 лет колонии строгого режима для бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки, сообщает ТАСС.

Второму фигуранту, экс-директору ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александру Моносову, гособвинение потребовало назначить 12 лет колонии строгого режима. Паршина также просят оштрафовать на 315 млн руб., а Моносова — на 500 млн руб.

Они были задержаны летом 2023 года в московском ресторане «Воронеж». По версии следствия, бизнесмен передал чиновнику 3,75 млн руб. за то, чтобы Российский фонд развития информационных технологий, чью работу курировал бывший замглавы Минцифры, выделил грант фирме Моносова, занимающейся разработкой IT-программ.

Сам бизнесмен, которого обвиняют в даче взятки бывшему замглавы Минцифры, утверждает, что перепутал папку с документами о проблемах в IT-отрасли с другой и случайно взял на встречу деньги, предназначавшиеся для покупки браслета Cartier жене, писал «Коммерсантъ».

В суде предприниматель рассказал, что с Паршиным познакомился более десяти лет назад, когда работал в Министерстве экономического развития, и часто с ним встречался. На встрече в ресторане «Воронеж» в центре Москвы, где оба были задержаны, он хотел отдать материалы по проекту создания российского депозитария ПО с открытым кодом, аналога GitHUB, объяснил Моносов. Он утверждает, что случайно взял не ту папку, в которую отложил 3,75 млн руб. на покупку браслета Cartier в подарок на день рождения жене.

«Так как семь пачек денег неудобно положить в карман и для того, чтобы не привлекать внимание окружающих к такой крупной сумме при передаче, я положил ее в пластиковую папку для документов, которую принесла мне моя помощница, и хранил ее в шкафу у себя в комнате отдыха при рабочем кабинете», — уверял подсудимый.

По его словам, документы он всегда хранит в одинаковых папках, поэтому «получилось, что и деньги, и распечатанные материалы лежали в одинаковых папках в одном и том же шкафу».

По данным издания, на первом допросе Паршин признался, что деньги, о которых идет речь, — его «зарплата», которую ему платил бизнесмен, но потом он отказался от этих показаний, сославшись на давление со стороны следствия. В ходе следствия на счетах Моносова было арестовано в общей сложности более 560 млн руб., а также 14 квартир.

Сначала оба фигуранта дела были заключены под домашний арест, но потом прокуратура добилась их отправки в СИЗО. В июле прошлого года бизнесмена освободили под подписку о невыезде, а чиновник остался под арестом.