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Военная операция на Украине ,  
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Обвиненный во взятке генерал Муминджанов попросился в зону спецоперации

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Аресты генералов
Валерий Муминджанов
Валерий Муминджанов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Арестованный по делу о взятке бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов заявил, что хочет принять участие в военной операции на Украине. Об этом сообщил «РИА Новости» его адвокат Сергей Бородин.

«В ходе предварительного судебного заседания генерал Муминджанов сделал заявление о возвращении его на специальную военную операцию, в зону непосредственного ведения боевых действий», — рассказал Бородин.

20 марта 2025 года в Воронежском гарнизонном суде в закрытом режиме прошло предварительное заседание по делу Муминджанова. По словам адвоката, для рассмотрения ходатайства суд объявил перерыв до 10 апреля 2025 года.

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Генерал-майора задержали в сентябре 2024 года в Воронеже, в впоследствии этапировали в Москву, где он находился под арестом в спецблоке 99/1 изолятора «Матросская Тишина», так называемом Кремлевском централе. 

По версии следствия, Муминджанов на предыдущей должности — руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны — получил более 20 млн руб. за помощь коммерческим организациям в заключении с ведомством контрактов на поставку обмундирования, в том числе в зону военной операции. На имущество Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.

3 сентября 2024 года 235-й гарнизонный военный суд отправил Муминджанова под арест.

В начале марта адвокат Муминджанова сообщил РБК, что его подзащитный считает, что обвинение построило свою версию против него на «путаных и противоречивых» показаниях и оговоре.

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Теги
Минобороны взятка генерал Валерий Муминджанов Ленинградский военный округ суд коррупция
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