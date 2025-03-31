Росрыболовство опровергло связь с открывшим стрельбу в Мурманске
Устроивший в Мурманске стрельбу мужчина не является сотрудником подведомственных Росрыболовству организаций, сообщила РБК пресс-служба ведомства.
Вечером 30 марта неизвестный открыл стрельбу на крыше жилого дома в Мурманске. В Следственном комитете заявили, что это местный житель 1981 года рождения.
ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы региона сообщили, что речь идет о сотруднике подведомственного Росрыболовству Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владиславе Завгороднем.
«Росрыболовство сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Задержанный Владислав Завгородний не является сотрудником подведомственных Росрыболовству организаций», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным СК, мужчина открыл огонь по экипажу патрульно-постовой службы с крыши дома № 10 на Кольском проспекте. Силовики его обезвредили в ходе штурма. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, в нем приняли участие сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии.
Следователи завели дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов — ст. 317 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.
На месте происшествия следователи обнаружили две единицы огнестрельного орудия. По данным SHOT, на Завгороднего был зарегистрирован карабин «Вепрь» калибра 7,62 мм и гладкоствольное ружье МР-27. До этого мужчина не был судим, привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, также не состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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