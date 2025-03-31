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Ограничения для мигрантов ,  
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В Совбезе предостерегли от возникновения мигрантских анклавов в России

Замсекретарь Совбеза: в России есть риск возникновения мигрантских анклавов
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Ограничения для мигрантов
Сюжет
Дело миллиардера Мошковича
В таких анклавах зачастую «не действуют российские законы», заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин
Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС
Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В нескольких регионах России есть угроза возникновения устойчивых замкнутых мигрантских анклавов, где российские законы не соблюдаются в полном объеме. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.

По его словам, речь идет о регионах, в которых присутствуют места компактного проживания моноэтнических групп. Их появление связано с работой мигрантов, в частности, в торгово-рыночной сфере, в сфере строительства, общественного питания, сельскохозяйственной деятельности.

«Это также формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки», — сказал Гребенкин.

Замсекретарь Совбеза отметил, что это способствует возникновению социальной напряженности, критической нагрузки на социальную инфраструктуру. Гребенкин также добавил, что особую опасность представляют иностранные граждане, незаконно находящиеся в России.

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По данным МВД, в России находятся около 670 тыс. нелегальных мигрантов. В 2024 году власти страны приняли свыше 190 тыс. решений об административном выдворении иностранцев, это почти на треть больше, чем в 2023 году. Принудительно покинули страну свыше 157 тыс. мигрантов.

Также в прошлом году МВД выдало в два раза меньше разрешений на временное проживание и почти на четверть меньше видов на жительство.

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Дарья Лебедева
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