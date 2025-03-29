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Ограничения для мигрантов ,  
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В России определили баллы для теста детей мигрантов по русскому языку

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Ограничения для мигрантов

Федеральный институт педагогических измерений Рособрнадзор определил первичные баллы для успешного прохождения работы детьми мигрантов. Демонстрационные варианты диагностических материалов опубликованы на сайте института.

В частности, максимальный первичный балл для поступающих в первый класс детей за полное правильное выполнение всех заданий теста составляет 10.

Будущим школьникам будет необходимо выполнить четыре задания в рамках тестирования. Первое задание проверит умение ребенка участвовать в диалоге. Далее экзаменаторы проверят способность ученика составлять развернутые высказывания в ответ на заданные вопросы.

Кроме того, ребенку будет необходимо пройти аудирование и проверку на владение лексикой и грамматикой.

В диагностических материалах для поступающим во второй класс упомянуты задания на проверку навыков чтения и письма. Экзамен разделен на устную и письменную части по 15 и 30 минут. Максимальный балл за правильное выполнение всех заданий — 20, порог прохождения — 18 баллов.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Похожие баллы установлены для поступающих в третий и четвертый классы, тест в оба класса включают в себя 12 заданий. Для пятиклассников предусмотрено 13 заданий, максимальный балл за выполнение заданий также 20.

Всего в перечне института педагогических измерений указаны демонстрационные варианты тестов для 11 классов. Старшеклассники должны сдать тест из 14 заданий, большая часть из которых входит в письменную часть экзамена.

Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского
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Фото:Александр Река / ТАСС

Ужесточение миграционного законодательства последовало после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В декабре 2024 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. За закон проголосовали 409 депутатов, один проголосовал против. Новые правила вступят в силу 1 апреля.

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