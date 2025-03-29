В России определили баллы для теста детей мигрантов по русскому языку

Федеральный институт педагогических измерений Рособрнадзор определил первичные баллы для успешного прохождения работы детьми мигрантов. Демонстрационные варианты диагностических материалов опубликованы на сайте института.

В частности, максимальный первичный балл для поступающих в первый класс детей за полное правильное выполнение всех заданий теста составляет 10.

Будущим школьникам будет необходимо выполнить четыре задания в рамках тестирования. Первое задание проверит умение ребенка участвовать в диалоге. Далее экзаменаторы проверят способность ученика составлять развернутые высказывания в ответ на заданные вопросы.

Кроме того, ребенку будет необходимо пройти аудирование и проверку на владение лексикой и грамматикой.

В диагностических материалах для поступающим во второй класс упомянуты задания на проверку навыков чтения и письма. Экзамен разделен на устную и письменную части по 15 и 30 минут. Максимальный балл за правильное выполнение всех заданий — 20, порог прохождения — 18 баллов.

Похожие баллы установлены для поступающих в третий и четвертый классы, тест в оба класса включают в себя 12 заданий. Для пятиклассников предусмотрено 13 заданий, максимальный балл за выполнение заданий также 20.

Всего в перечне института педагогических измерений указаны демонстрационные варианты тестов для 11 классов. Старшеклассники должны сдать тест из 14 заданий, большая часть из которых входит в письменную часть экзамена.

Ужесточение миграционного законодательства последовало после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В декабре 2024 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. За закон проголосовали 409 депутатов, один проголосовал против. Новые правила вступят в силу 1 апреля.