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Роспотребнадзор ответил на данные о новом вирусе с кровавым кашлем

Роспотребнадзор опроверг появление в России нового вируса с кровавым кашлем
О неизвестном вирусе сообщали ученые и заболевшие. Роспотребнадзор сообщил, что нового вируса не выявлено и эпидемиологическая ситуация стабильна
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России не выявлено новых вирусов, заявили РБК в Роспотребнадзоре, комментируя сообщения о появлении в стране неизвестного заболевания, вызывающего кровавый кашель.

Днем ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев заявил о «вспышке вирусного заболевания неизвестной этиологии» с таким симптомом.

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — сообщили РБК в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация с распространением «респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема», уровень заболеваемости снижается. Однако сохраняется активность вирусов гриппа B и A (H1N1).

Онищенко оценил сообщения о появлении неизвестного вируса в России
Общество
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

О вирусе, вызывающем кровавый кашель, ранее сообщал телеграм-канал SHOT. Он описывал, что заболевание «начинается с обычной ломоты и слабости», но потом заразившиеся не могут встать с кровати, у них высокая температура и сильный кашель, в том числе с кровью.

Роспотребнадзор после появления этих данных обещал провести проверку. Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отмечал, что профильные исследовательские институты не приводят сведений о новых вирусах. Он допускал, что подобные симптомы проявляются индивидуально или могут быть осложнением из-за другого заболевания.

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Роспотребнадзор вирус заболевание
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