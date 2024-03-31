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Суд арестовал владельца ЛГБТ-клуба в Оренбурге

Владельца ЛГБТ-клуба Pose в Оренбурге арестовали до 18 мая
Владельца бара Pose в Оренбурге арестовали до 18 мая по обвинению в организации экстремистского сообщества. Ранее Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Центральный районный суд Оренбурга арестовал до 18 мая владельца бара Pose, сообщили в пресс-службе суда. Его обвиняют в «организации объединения, деятельность которого признана экстремистской» (ч. 1 ст. 282.2 УК). Статья предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Как писал портал Orenday со ссылкой на источник, мужчина был задержан 29 марта в Москве. По его данным, 9 марта бар Pose посетила полиция.

В ноябре 2023 года Верховный суд признал экстремистской деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» и запретил его на территории России. После этого Би-би-си сообщала не менее чем о шести полицейских рейдах на секс-позитивные вечеринки, в том числе эротические мероприятия без ЛГБТ-тематики, в разных регионах страны. Силовики переписывали данные их участников и искали уклонистов от армии.

Опрошенные РБК юристы сочли странным запрет деятельности движения без лидеров, идеологов и официальных последователей. «Возникает неконтролируемый риск избирательного привлечения к ответственности любого человека, в действиях которого правоохранительные органы будут усматривать причастность к «международному общественному движению ЛГБТ», — заявил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.

20 марта были арестованы до 18 мая арт-директор клуба Pose Александр Климов и администратор Диана Камильянова — по той же статье. По версии следствия, они имели «нетрадиционную сексуальную ориентацию» и в составе группы лиц, «которые поддерживают взгляды и деятельность объединения ЛГБТ», обеспечивали функционирование заведения.

Арт-директора и администратора ЛГБТ-клуба внесли в реестр экстремистов
Политика
Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

Климов искал артистов, «проводил с ними собрания, пропагандировал среди посетителей бара и в мобильном приложении Telegram нетрадиционные сексуальные отношения», а Камильянова занималась программами мероприятий, обеспечивала фото- и видеосъемку выступлений и выполняла финансово-хозяйственные функции, считают в СК.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Оренбург ЛГБТ суд экстремистская организация
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