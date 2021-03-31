Аналитики оценили долю предпочитающих работать из дома россиян

В России удаленка менее популярна, чем в среднем по всему миру. Тем не менее, большинство россиян предпочло бы, чтобы и после пандемии им не нужно было ездить на работу каждый день

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России до 60% работников намерены и после пандемии полностью или частично работать из дома удаленно, следует из исследования, проведенного консалтинговой компаний BCG и альянсом рекрутинговых сервисов The Network при участии сервиса поиска работы HeadHunter (есть у РБК). Но большинство из них намерены выбрать работу с гибкой моделью, а не полной удаленкой.

В глобальном опросе приняли участие 209 тыс. респондентов из 190 стран в том числе 17 тыс. из России.

Согласно данным исследования, большинство респондентов предпочитают гибридную модель, когда два-три дня в неделю можно работать из дома, а остальное время — в офисе. Лишь четверть опрошенных в мире и 23% респондентов из России хотели бы перейти на полностью удаленную работу.

Женщины как во всем мире, так и в России выразили более высокую заинтересованность в гибких подходах как к месту работы, так и к рабочему графику. Например, лишь 13% женщин — респондентов из России предпочли бы работу исключительно вне дома по сравнению с 22% мужчин.