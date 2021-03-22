Лишь 5% переведенных год назад на удаленку россиян еще работают из дома

Исследование «Работы.ру» показало, что за последний год на дистанционный режим работы хотя бы временно переводились 27% респондентов. Большинство из них уже вернулось в офисы

Фото: Christophe Ena / AP

Большинство россиян, переведенных после введения «коронавирусных» ограничений на удаленную работу, уже вернулись в офисы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» (входит в экосистему «Сбера»).

Исследование показало, что за последний год на дистанционный режим работы хотя бы временно переводились 27% респондентов. Большинство из них (70%) перешли на работу из дома еще весной 2020 года, 19% — после прихода осенью второй волны COVID-19, а оставшиеся в промежутке между волнами.

В марте 2021 года на удаленке работают лишь 30% тех, кто переходил на такой режим в предшествующие месяцы. При этом 5% остаются дома уже целый год — с марта 2020-го. Еще 15% совмещают работу из дома с визитами в офисы, а еще 55% — вернулись к обычному режиму.

Из тех, кто из-за коронавируса попробовал поработать на удаленке, большинство (75%) хотело бы и дальше использовать такой формат. При этом сторонники чисто дистанционной работы и комбинированного режима разделились почти поровну — 38% и 37% соответственно. Оставшиеся же 25% не хотели бы вновь возвращаться на удаленку.