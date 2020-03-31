Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 800 тыс. человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 составило 801 тыс. человек

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Число медицински подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 800 тыс., свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. По состоянию на середину дня 31 марта оно составило 801 400 человек.

Общее количество умерших превысило 38 тыс. человек, 172 тыс. человек уже выздоровели. Наибольшее количество летальных исходов — 11 591 — зафиксировано в Италии.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

По ежесуточным данным Всемирной организации здравоохранения на 30 марта, в мире было подтверждено 693 224 случая заболевания (плюс 58 411 за сутки) при 33 106 смертных случаев. Наибольшее количество заражений было зарегистрировано в Европе — 392 757.

Эпидемия COVID19 началась в китайском Ухане в ноябре- декабре 2019 года. Китайские власти заявляют, что справились с задачей блокировать распространения инфекции, в течение долгого времени Пекин отчитывается о небольшом росте числа новых заболевших. 8 апреля в Ухане будет значительно ослаблен режим карантина.