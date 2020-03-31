СМИ узнали о решении «Победы» не платить за лизинг самолетов

Ранее компания решила приостановить все полеты с 1 апреля.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Лоукостер «Победа» перестал платить за лизинг самолетов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к «Аэрофлоту» и государственным банкам. Такое решение было принято уже после того, как авиакомпания объявила о приостановке всех полетов, в том числе и внутренних.

Издание указывает, что речь идет о 30 самолетах Boeing 737-800, которые после 1 апреля перестанут выполнять полеты. Всего у компании несколько лизингодателей: «Сбербанк лизинг», «ВТБ лизинг», китайская BOC Aviation, японская SMBC Aviation Capital и ирландская Avolon, а также ирландские Elladoll ltd. и Jeritt ltd. За аренду каждого самолета «Победа» должна платить $350–400 тыс. в месяц.

Сотрудник «Аэрофлота» отметил, что в сложившейся ситуации лизингодатели могут забрать самолеты за неуплату аренды, однако смысла в этом нет, поскольку неизвестно, что с ними делать дальше в условиях отмены значительного числа рейсов. В этих условиях предполагается, что лизингодатели пойдут на отсрочку платежей.

РБК направил запрос в «Победу».