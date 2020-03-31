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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о решении «Победы» не платить за лизинг самолетов

Ранее компания решила приостановить все полеты с 1 апреля.
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Лоукостер «Победа» перестал платить за лизинг самолетов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к «Аэрофлоту» и государственным банкам. Такое решение было принято уже после того, как авиакомпания объявила о приостановке всех полетов, в том числе и внутренних.

Издание указывает, что речь идет о 30 самолетах Boeing 737-800, которые после 1 апреля перестанут выполнять полеты. Всего у компании несколько лизингодателей: «Сбербанк лизинг», «ВТБ лизинг», китайская BOC Aviation, японская SMBC Aviation Capital и ирландская Avolon, а также ирландские Elladoll ltd. и Jeritt ltd. За аренду каждого самолета «Победа» должна платить $350–400 тыс. в месяц.

Сотрудник «Аэрофлота» отметил, что в сложившейся ситуации лизингодатели могут забрать самолеты за неуплату аренды, однако смысла в этом нет, поскольку неизвестно, что с ними делать дальше в условиях отмены значительного числа рейсов. В этих условиях предполагается, что лизингодатели пойдут на отсрочку платежей.

РБК направил запрос в «Победу».

«Победа» приостановит все полеты
Бизнес

Дочка «Аэрофлота» стала первой крупной российской авиакомпанией, которая приняла решение приостановить все полеты с 1 апреля и перестала продавать билеты по всем направлениям из-за распространения коронавируса. «Мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома», — заявил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Всем клиентам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года «Победа» вернет деньги на счет в личном кабинете. Эти средства клиенты смогут в течение года потратить на любые рейсы «Победы», которые возобновятся после снятия введенных ограничений.

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До запретов, связанных с распространением коронавируса, «Победа» летала, в частности, в Австрию, Армению, Германию, Испанию, Латвию, Нидерланды, ОАЭ, Польшу, Словакию, Турцию, Черногорию и на Кипр. Около 20% рейсов «Победы» приходилось на международные поездки.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Мария Кокорева
Теги: «Победа»
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