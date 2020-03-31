Осужденный пожизненно экс-сотрудник ЮКОСа попросил Путина о помиловании

Алексей Пичугин (по центру) (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненный срок за организацию трех убийств и четырех покушений на убийства, подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина. ОБ этом РБК сообщила его адвокат Ксения Костромина.

По ее словам, в прошении Пичугин просит учесть возраст его матери — 81 год, а также напоминает о том, что отбыл в местах лишения свободы более 16 лет.

Костромина напомнила, что ее подзащитный уже в третий раз подает прошение о помиловании.

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