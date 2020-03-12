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Политика ,  
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Путин заявил о связи окружения Ходорковского с заказными убийствами

По словам президента, несмотря на то что личное участие экс-главы ЮКОСа в убийствах доказано не было, тем не менее сотрудники службы безопасности компании не могли действовать «по своей прихоти»
Михаил Ходорковский (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.

«Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах», — сказал Путин, добавив, что участие самого Ходорковского в организованных убийствах доказано не было.

Однако затем он выразил сомнение в том, что совершившие их сотрудники службы безопасности компании действовали по личной инициативе.

«Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — заключил Путин.

Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева в 2005 году приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество, растрату причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, уклонение от уплаты налогов и неисполнение решения суда. Позднее Мосгорсуд уменьшил им срок на год.

По второму делу — о хищении нефти через подставные аукционы по заниженной цене и последующей ее перепродаже через цепочки подконтрольных фирм — бизнесмены по итогам сложения приговоров в 2010 году получили по 14 лет колонии; затем этот срок был снижен до десяти лет и десяти месяцев.

В конце 2013 года Путин помиловал Ходорковского, и тот был освобожден из колонии. В январе 2014 года Верховный суд смягчил приговор Лебедеву до 10,5 года, и он также вышел на свободу.

В 2016 году Россия объявила Ходорковского в международный розыск. По данным следствия, он в 1998–1999 годах поручил убийство своим подчиненным — Леониду Невзлину и Алексею Пичугину, и другим лицам. Мэра Нефтеюганска Владимира Петухова застрелили 26 июня 1998 года, в день рождения Ходорковского. В 2007 году суд признал виновным по этому делу бывшего главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина и приговорил его к пожизненному заключению. Заказчиком убийства был назван бывший вице-президент компании Леонид Невзлин, который на тот момент уже покинул Россию.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Путин, Михаил Ходорковский, «дело ЮКОСа»
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