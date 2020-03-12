Путин заявил о связи окружения Ходорковского с заказными убийствами

По словам президента, несмотря на то что личное участие экс-главы ЮКОСа в убийствах доказано не было, тем не менее сотрудники службы безопасности компании не могли действовать «по своей прихоти»

Михаил Ходорковский (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.

«Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах», — сказал Путин, добавив, что участие самого Ходорковского в организованных убийствах доказано не было.

Однако затем он выразил сомнение в том, что совершившие их сотрудники службы безопасности компании действовали по личной инициативе.

«Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — заключил Путин.

Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева в 2005 году приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество, растрату причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, уклонение от уплаты налогов и неисполнение решения суда. Позднее Мосгорсуд уменьшил им срок на год.