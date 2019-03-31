В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

Тело военнослужащего было обнаружено еще 30 марта в лесу под Уссурийском. По предварительным данным, солдат покончил с собой. Днем ранее в Ржеве был найден мертвым сержант-контрактник, сбежавший с оружием из воинской части

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Тело 18-летнего солдата-срочника обнаружили 30 марта в лесном массиве Уссурийского городского округа. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Восточного военного округа. По предварительным данным, срочник покончил с собой. Сейчас комиссия командования Восточного военного округа и правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти солдата.

По информации портала «74.ru», в Приморье нашли тело 18-летнего призывника из Магнитогорска Станислава Кузёмы, служившего в войсковой части № 39255. Об этом порталу рассказала правозащитник Валерия Приходкина, которая поддерживает связь с матерью солдата.

Днем ранее в городе Ржеве Тверской области военнослужащий-контрактник сбежал из воинской части № 51592. По данным СМИ, с собой сержант Воздушно-космических сил захватил автомат Калашникова, более 100 патронов и штык-нож. Позднее тело военного было найдено в одном из нежилых зданий города, там же были обнаружены боеприпасы и автомат.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК (доведение до самоубийства). Следователи отмечали, что при осмотре места происшествия следы борьбы не были обнаружены.