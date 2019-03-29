СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области. Об этом говорится на сайте Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 110 УК (доведение до самоубийства).

Утром 29 марта стало известно, что военнослужащий-контрактник сбежал вместе с оружием из воинской части во Ржеве. По данным СМИ, это был сержант Воздушно-космических сил, при себе у него были более 100 патронов и штык-нож. ​Позже сбежавшего сержанта нашли мертвым, оружие и боеприпасы нашли рядом с ним.

В СК уточнили, что при осмотре места происшествия следов борьбы обнаружено не было.