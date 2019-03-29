Из воинской части в Тверской области сбежал военнослужащий с автоматом

Воинскую часть покинул 26-летний военнослужащий, с собой он забрал автомат Калашникова и более 100 патронов, а также штык-нож. Позднее сбежавший солдат был найден мертвым

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Из воинской части № 51592 в городе Ржеве Тверской области сбежал солдат, сообщил агентству «РИА Новости» представитель экстренных служб региона. По его словам, расположение воинской части покинул 26-летний сержант, вооруженный автоматом Калашникова.

Военнослужащий проходил службу в воинской части по контракту, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Тверской области. «Сегодня в районе 04:00 из воинской части в Ржеве сбежал военнослужащий-контрактник 1991 года рождения. При себе он имеет оружие. Ведутся мероприятия, направленные на розыск этого военнослужащего», — рассказали в полиции.

По данным источника ТАСС, из части сбежал сержант Воздушно-космических сил. Помимо автомата он взял с собой более 100 патронов и штык-нож, у него также есть каска и бронежилет.

Личный состав воинской части подняли по тревоге, ведется розыск, ориентировки на него переданы в органы внутренних дел и военных комендатур по Тверской и Московской областям, а также по Москве.

Позднее стало известно, что сбежавший сержант был найден мертвым. Об этом сообщало «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Там отметили, что тело контрактника было обнаружено «поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий», рядом нашли оружие и боеприпасы.