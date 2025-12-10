В суде озвучили подробности по делу основателя «Русагро» Мошковича

Вадим Мошкович (Фото: Станислав Крсильников / РИА Новости)

Защита бывшего сенатора от Белгородской области, основателя «Русагро» Вадима Мошковича, против которого возбуждено дело о взяточничестве и мошенничестве, утверждает, что передача ружья бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову взяткой не является. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мошкович просто подарил бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову ружье», — заявил в суде его адвокат Алексей Корябин.

Расследование связано с обвинениями Мошковича во взяточничестве, в деле фигурирует охотничий карабин. По версии следствия, Мошкович передал нарезное оружие марки Blaser стоимостью 2,6 млн руб. Иванову в 2019 году. Взамен он рассчитывал получить покровительство для сельскохозяйственного предприятия в регионе.

Мошковича и экс-гендиректора «Росагро» Максима Басова отправили в СИЗО 27 марта в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК). Заявителем по делу выступил учредитель холдинга «Солнечные продукты» (кипрская «Солпро Инвестмент ЛТД») Владислав Буров.

Позднее Мошковичу также вменили дачу особо крупной взятки. Иванова арестовали в конце мая по делу о получении взятки в размере 2,6 млн руб.