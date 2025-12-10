Мосгорсуд отказался выпустить Мошковича под залог в миллиард рублей

Вадим Мошкович и Максим Басов (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Мосгорсуд оставил основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова в СИЗО. Судья отклонил жалобу на продление срока содержания предпринимателей под стражей, передает корреспондент РБК.

Ранее Мещанский районный суд Москвы продлил их арест до 25 февраля 2026. Заседание прошло без Мошковича и Басова, которые «не пожелали принимать участие в суде апелляционной инстанции».

Адвокат Мошковича ходатайствовал о закрытии судебного заседания в связи с оглашением медицинских сведений и тайной личной жизни. Судья отказал в удовлетворении ходатайства.

Защитники Мошковича и Басова просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. Представитель Мошковича также заявил, что «предприятие, принадлежащее Мошковичу, готово внести залог в размере 1 млрд. руб». О готовности «Русагро» внести залог говорилось и на предыдущих заседаниях.

Адвокаты предпринимателей просили суд обратить внимание на, по их словам, «волокиту» со стороны следствия и «необоснованность выдвинутых подозрений». Один из адвокатов основателя «Русагро» просил сообщить, «какие суду предоставлены данные, что именно Мошкович подарил бывшему вице-губернатору Тамбовской области ружье?». Адвокат Басова сообщил, что до сих пор за восемь месяцев следствия не получил «внятного» обоснования причастности его подзащитного к предъявленным ему обвинениям по ст. 159 (мошенничество) и ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).

На заседании также присутствовала представитель потерпевшего компании «Сингента». Она рассказала суду, что сумма ущерба компании — 1 миллиард рублей и на сегодняшний день со стороны обвиняемых, их представителей и родственников не было никаких попыток погасить «даже 10 рублей». «Вместе с тем они регулярно говорят о том, что они просят изменить меру пресечения, готовы внести залог и предоставляют справки о наличии у них денежных средств», — адвокат попросила суд это учесть.

В конце марта основателя агрохолдинга «Русагро» и бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича вместе с бывшим гендиректором компании Максимом Басовым арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2018 году Мошкович, зная о задолженности холдинга «Солнечные продукты» перед Россельхозбанком в почти 35 млрд рублей, обещал основателю компании Владиславу Бурову инвестиции в обмен на покупку 85% акций головной компании (1020 акций), зарегистрированной на Кипре Quartlink Holding Ltd («Квартлинк») по номинальной цене 1 евро за штуку. Мошкович и Басов убедили Бурова подписать соглашение, однако инвестиции от Русагро не поступили.

В апреле компания «Сингента» заявила иск к Мошковичу почти на 1 млрд руб. из-за долга по договору поставки одной из структур холдинга «Солнечные продукты».

В июле в отношении Мошковича возбудили новое уголовное дело о даче взятки. Следствие полагает, что в 2019 году он передал бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. Особо крупная взятка, как утверждается, предназначалась за покровительство бизнесу «Русагро» в регионе. Как и Мошковича, Иванова на стадии предварительного следствия отправили в СИЗО.