Книга, к которой возвращаешься: что советует почитать Андрей Клепач

Нельзя представить свою жизнь без «Трех мушкетеров», «Зверобоя» и «Приключений Алисы», рассказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. А роман, к которому хочется возвращаться, по его мнению, — это «Лавр» Евгения Водолазкина

Андрей Клепач (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Книга дает возможность читателю «обогатить свою жизнь» тем опытом, который нельзя получить в повседневности, рассказал Радио РБК главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Желающим погрузиться в мир космической фантастики экономист советует цикл Кира Булычева о приключениях девочки Алисы, он также отметил роман Евгения Водолазкина о Средневековой Руси «Лавр».

«И сама книга — это очень глубокая, многоплановая, к которой хочется возвращаться. И спектакль, который ставил Эдуард Бояков», — рассказал экономист.

Роман-житие «Лавр» Водолазкина был опубликован в 2012 году. По сюжету травник Арсений в Средневековой Руси после смерти возлюбленной посвящает жизнь служению людям, проходя путь от юродивого до святого.

Фрагмент книги: «Люди свободны, … но история несвободна. В ней столько… помыслов и поступков, что она не может свести их воедино и объемлется только Богом. Я бы даже сказал, что свободны не люди, а человек. Скопление же человеческих воль уподоблю блохам в сосуде: их движение очевидно, но разве оно имеет общую направленность? Потому у истории нет цели, как нет ее и у человечества. Цель есть только у человека. И то не всегда».

Клепач также поделился переживанием, что его дети не читают те книги, без которых их отец «в свое время не представлял свою жизнь»: «Три мушкетера» Александра Дюма, «Зверобой» Джеймса Фенимора Купера. Особенно собеседнику в детстве нравился цикл повестей Кира Булычева «Приключения Алисы».

«Приключения Алисы и приключения других героев — это возможность погрузиться в фантастический, но в то же время мир к современному подростку, к современному человеку, где ты можешь сражаться и с космическими пиратами, исследовать и осваивать новые планеты. Мы забываем, что мы космическая цивилизация. Мы забываем иногда об очень простых отношениях, которые все равно имеют такую же ценность в космосе, как и на Земле. Поэтому просто хочется пожелать читать эти книги и продумывать, проигрывать эту жизнь самим», — размышляет Клепач.

Цикл «Приключения Алисы» советского писателя Киры Булычева насчитывает более 30 повестей и шесть рассказов в жанре фантастики для детей и подростков. В произведениях описываются приключения девочки Алисы, жительницы XXI века, в футуристическом мире. По словам самого Булычева, «цель их была — найти пути к детской литературе, которая была бы адекватна поколениям детей, взращенных телевизором, а потом и компьютером».

Фрагмент книги: «Сто лет тому вперед», Кир Булычев «Надежду нельзя терять, даже если нет никакой надежды… Бывает, что единственное правильное решение приходит в одну секунду, а если бы ты стал размышлять, никогда бы до него не додумался».

«На самом деле книга — это не просто знание, информация, это возможность прожить ту жизнь, которой живут книжные герои, и придумать, как твоя жизнь соотносится с ними. Это возможность обогатить свою жизнь тем, что вряд ли тебе удастся, ну, или даже, может быть, частично удастся испытать в своей собственной жизни», — считает Клепач.

Андрей Клепач родился в 1959 году. Окончил экономический факультет Московского государственного университета, кандидат экономических наук. В 1990-х годах совмещал исследовательскую деятельность с работой в консалтинге: С 1995 по 1997 год был экспертом Российско-европейского центра экономической политики. С июня по октябрь 1998 года был директором департамента исследований ЦБ.

С 1999-го по 2004-й Клепач занимал должность директора Фонда экономических исследований «Центр развития». В 2004-м был назначен руководителем департамента макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли, в 2008 году занял пост заместителя главы министерства, где курировал вопросы прогнозирования, стратегического планирования и бюджетирования.



В 2014-м Клепач покинул пост замглавы Минэкономразвития и перешел во Внешэкономбанк (ВЭБ), где занимал должность главного экономиста и зампредседателя. Из состава правления он вышел в 2019 году, оставаясь главным экономистом и председателем попечительского совета института ВЭБа.