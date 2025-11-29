«Поменяла мышление о деньгах»: Татьяна Ким назвала любимые книги

«Поменяла мышление о деньгах»: Татьяна Ким назвала любимые книгиФрагменты из этих книг в ее исполнении
Основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким рассказала Радио РБК, какие книги вдохновили ее открыть свой бизнес и помогли сделать его успешным. В подборку от нее вошли книги по маркетингу, финансовой грамотности и бизнес-управлению.
«Богатый папа, бедный папа», Роберт Кийосаки и Шэрон Л. Лектер
Книга предпринимателя Роберта Кийосаки в соавторстве с бухгалтером Шэрон Лектер. «С этой книгой я, можно сказать, поменяла свое мышление о деньгах и, возможно, впервые задумалась о том, что нужно создавать свой бизнес, а не работать на кого-то», — рассказала Татьяна Ким. По ее словам, здесь «и основа финансовый грамотности, и про риски инвестиций, и о главной мотивации, что работа должна быть не ради денег». «И очень наглядно объясняется разница между активами и пассивами и почему важно, чтобы деньги работали на вас», — сообщила она.
Фрагмент книги
«Без финансовой подготовки мы слишком часто пользуемся стандартными формулами на протяжении всей своей жизни, такими как: усердно трудиться, экономить, брать взаймы, платить чрезмерные налоги. Сегодня мы нуждаемся в ином подходе к жизни».
«Маркетинговые войны», Джек Траут и Эл Райс
Современный маркетинг, по мнению авторов книги, можно сравнить с полем битвы. Через параллели с реальными сражениями маркетологи Джек Траут и Эл Райс рассказывают, как не только выжить на этой войне, но и победить конкурентов. «Авторы с помощью параллели с военным искусством показывают, что бизнес — это битва за умы клиентов и нужно уметь грамотно защищать свои позиции», — рассказала Татьяна Ким.
Фрагмент книги
«Суть маркетинга сегодня заключается вовсе не в обслуживании покупателей — необходимо перехитрить, обойти, победить ваших конкурентов. Короче говоря, маркетинг — это война, в которой конкурент является вашим противником, а покупатель — территорией, подлежащей завоеванию».
«От хорошего к великому», Джим Коллинз
По словам Ким, эта книга подойдет тем, кто ставит перед собой долгосрочные и амбициозные цели в бизнесе. Команда исследователей во главе с Джимом Коллинзом проанализировала опыт «компаний-чемпионов», которые не только многократно увеличили свою прибыль, но и стали всемирно известными. «Я считаю, что она обязательна к прочтению для тех, кто ставит перед собой долгосрочные и амбициозные бизнес-цели», — рассказала Татьяна Ким.
Фрагмент книги
«Хорошее — враг великого. И это одна из основных причин, почему у нас так мало чего-то по-настоящему великого. Подавляющее большинство компаний никогда не становятся великими именно потому, что подавляющее большинство из них становятся вполне хорошими, и это их основная проблема».
Татьяна Владимировна Ким (до сентября 2024 года — Татьяна Бакальчук) — основательница и генеральный директор маркетплейса Wildberries. Компанию основала с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком в 2004 году, тогда Wildberries представлял собой интернет-магазин. Первое время зарабатывала на перепродаже обуви и одежды.
К 2012 году на сайте продавалось около 1 тыс. брендов. Впоследствии Wildberries сменил бизнес-модель, трансформировавшись из магазина в маркетплейс. Компания отказалась от самостоятельной продажи товаров и стала привлекать на площадку сторонних продавцов.
С 2024 года Ким возглавляет список богатейших женщин России. В августе 2025-го Forbes оценил ее состояние в $7,1 млрд.
