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Общество ,  
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В Казани задержали подростка за попытку поджога порохового завода

В Казани задержали подростка за попытку поджога порохового завода
Десятиклассник бросил в административное здание порохового завода «коктейль Молотова». Свои действия он объяснил тем, что хотел доставить неприятности недавно ушедшему из семьи отцу
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Казанский пороховой завод (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

В Казани 16-летнего школьника задержали за попытку поджечь местный пороховой завод, против него завели дело по статье о теракте, сообщает управление МВД по Татарстану.

24 января молодой человек, ученик 10-го класса одной из казанских школ, бросил «коктейль Молотова» в административное здание порохового завода. Против юноши завели дело по ч. 1 ст. 205 УК, по которой грозит от десяти до 20 лет лишения свободы. Он взят под стражу.

«В ходе допроса обвиняемый частично признал вину, пояснив, что таким образом решил доставить неприятности собственному отцу, который недавно ушел из семьи», — сказано в сообщении.

Казанский пороховой завод — старейшее предприятие этого профиля, работает с 1788 года. В годы Великой Отечественной войны завод разрабатывал и осваивал порох для реактивных снарядов «Катюша». Находится на западе Казани.

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29 января МВД России сообщило, что в Новой Москве восьмиклассник разбил окно здания администрации поселения Внуковское и забросил туда бутылку с зажигательной смесью. Подростка ввели в заблуждение мошенники, звонившие с территории Украины.

Они заставили 14-летнего мальчика вынести из семейного сейфа не менее 300 тыс. руб. и крупную сумму в иностранной валюте и угрожали родителям подростка, что взяли их сына в заложники, требуя за него выкуп.

Злоумышленники попытались оформить на отца юноши кредит и перевести средства на их счета, однако банк заморозил операцию в целях безопасности.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Казань пороховой завод поджог МВД


 

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