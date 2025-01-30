«Фонбет» решил отсудить ₽100 млн у арестованного за взятку экс-главы

В «Фонбете» заявили, что действия бывшего гендиректора Анохина противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию. Анохина арестовали по обвинению в даче взятки в особо крупном размере

Сергей Анохин (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

«Фонбет» решил подать иск против бывшего гендиректора Сергея Анохина, которого Тверской суд Москвы отправил под арест по обвинению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе компании.

В «Фонбете» отметили, что сумма иска — 100 млн руб.

«Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию», — заявили в пресс-службе «Фонбета», отметив, что иск призван защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах.

По версии следствия, Анохин пытался не допустить передачи следователям СК «результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ» за взятку в размере 60 млн руб.

Анохин — бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза. Он стал генеральным директором «Фонбета» в апреле 2022 года. После сообщений о задержании Анохина в букмекерской компании сообщили, что он к тому моменту уже уволился.