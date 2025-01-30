«Фонбет» решил отсудить ₽100 млн у арестованного за взятку экс-главы
«Фонбет» решил подать иск против бывшего гендиректора Сергея Анохина, которого Тверской суд Москвы отправил под арест по обвинению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе компании.
В «Фонбете» отметили, что сумма иска — 100 млн руб.
«Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию», — заявили в пресс-службе «Фонбета», отметив, что иск призван защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах.
По версии следствия, Анохин пытался не допустить передачи следователям СК «результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ» за взятку в размере 60 млн руб.
Анохин — бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза. Он стал генеральным директором «Фонбета» в апреле 2022 года. После сообщений о задержании Анохина в букмекерской компании сообщили, что он к тому моменту уже уволился.
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