Адвокат заявила о наличии у экс-главы «Фонбета» гражданства Мексики

Адвокат: у экс-главы «Фонбета» Анохина есть паспорт Мексики и ВНЖ в Черногории

Адвокат заявила, что у Сергея Анохина есть паспорт Мексики и ВНЖ Черногории и он их передал вместе с российским загранпаспортом следователю. Анохина отправили под арест по обвинению в крупной взятке

Сергей Анохин (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший глава букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, которого в четверг, 30 января, арестовали по обвинению в даче взятки, имеет гражданство Мексики и вид на жительство в Черногории. Об этом на заседании суда заявила адвокат Анохина, пишет ТАСС.

По словам адвоката, эти документы, как и российский загранпаспорт, Анохин «добровольно выдал следователю во время обыска».

Тверской суд Москвы в четверг отправил Анохина под арест.

По данным СК, Анохин пытался через посредников передать взятку в размере 60 млн руб. за блокирование процесса передачи следователям СК «результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы».

Ранее источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что дело связано с работой Анохина в футбольном клубе «Химки», которым он руководил в 2020–2021 годах.

Анохину и задержанному в тот же день начальнику Следственного управления УВД по ВАО Москвы Сергею Биволу предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК и ч. 4 ст. 291.1 УК).