Адвокат заявила о наличии у экс-главы «Фонбета» гражданства Мексики
Бывший глава букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, которого в четверг, 30 января, арестовали по обвинению в даче взятки, имеет гражданство Мексики и вид на жительство в Черногории. Об этом на заседании суда заявила адвокат Анохина, пишет ТАСС.
По словам адвоката, эти документы, как и российский загранпаспорт, Анохин «добровольно выдал следователю во время обыска».
Тверской суд Москвы в четверг отправил Анохина под арест.
По данным СК, Анохин пытался через посредников передать взятку в размере 60 млн руб. за блокирование процесса передачи следователям СК «результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы».
Ранее источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что дело связано с работой Анохина в футбольном клубе «Химки», которым он руководил в 2020–2021 годах.
Анохину и задержанному в тот же день начальнику Следственного управления УВД по ВАО Москвы Сергею Биволу предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК и ч. 4 ст. 291.1 УК).
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