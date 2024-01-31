В Армении задержали осквернившего мемориал детям-блокадникам мужчину

Он был задержан на границе с Грузией при попытке покинуть страну, уточняет ArmLur.am. 29 января было опубликовано видео, на котором мужчина сбросил в снег венки с мемориала детям блокадного Ленинграда в Ереване

Фото: Hendrik Schmidt / Global Look Press

В Армении задержали гражданина Самвела Шириняна, осквернившего мемориал детям блокадного Ленинграда в Ереване, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Следственный комитет страны.

Мужчина 1978 года рождения был задержан на КПП «Баграташен» на границе с Грузией при попытке покинуть страну, уточняет ArmLur.am.

29 января «Sputnik Армения» опубликовал видео, на котором мужчина сбросил в снег венки с мемориала, возложенные в преддверии годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады (отмечается 27 января). По данным издания, автор видео — Самвел Ширинян. Он также сорвал ленты цветов российского флага.

На другом видео, опубликованном в соцсети X (ранее — Twitter), осквернивший мемориал мужчина упоминает слова официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, предложившей во время одного из брифингов предоставить ссылку на документы международных организаций, подтверждающие этнические чистки в Нагорном Карабахе. «Интересно, а документы есть, что в Ленинграде была блокада?» — спросил мужчина на видео, после чего начал сбрасывать венки.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело из-за осквернения памятника. В Армении дело завели по статье о хулиганстве.