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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армении возбудили дело после осквернения мемориала блокаде Ленинграда

В Армении возбудили дело после осквернения мемориала блокадному Ленинграду
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориала детям блокадного Ленинграда в Ереване, сообщает ArmTimes со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело возбуждено по статье о хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя и принимают меры «по его доставке в орган, осуществляющий производство».

Ранее глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника.

В Ереване сбросили венки у памятника детям блокадного Ленинграда. Видео
Политика

29 января портал «Sputnik Армения» опубликовал видео, на котором мужчина сбрасывает венки с мемориала. Цветы к памятнику возложили общественники и российские дипломаты 26 января, за день до даты, когда отмечается годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады.

В Армении возбудили дело после осквернения мемориала блокаде Ленинграда
Video

На видеозаписи видно, как цветы падают в снег. Издание сообщило, что автора видео зовут Самвел Ширинян. По информации Sputnik, мужчина не только опрокинул венки, но и сорвал ленты цветов российского флага.

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В версии ролика, опубликованной в X (ранее — Twitter), сохранен звук. На звуковой дорожке осквернивший мемориал мужчина вспоминает о словах официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая во время одного из брифингов предложила предоставить ссылку на документы международных организаций как подтверждение тезиса об этнических чистках в Нагорном Карабахе. «Интересно, а документы есть, что в Ленинграде была блокада?» — спрашивает мужчина на видео и начинает сбивать венки.

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Теги
Ереван блокада Ленинграда мемориал уголовное дело Нагорный Карабах Мария Захарова
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