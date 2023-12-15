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Общество ,  
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Обвинение запросило 14,5 года колонии для экс-главы Внешпромбанка

Обвинение запросило 14,5 года колонии для экс-президента ВПБ Ларисы Маркус
Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка в январе 2016 года и сообщил, что «дыра» в банке превышает 200 млрд руб. Президент банка Лариса Маркус была арестована, а ее брат, совладелец банка Беджамов бежал из страны
Лариса Маркус
Лариса Маркус (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Государственное обвинение попросило приговорить к 14,5 года колонии сестру бывшего совладельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, экс-главу этой кредитной организации Ларису Маркус в рамках уголовного дела о присвоении 156 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе Хамовнического суда.

«В ходе прений сторон гособвинение попросило признать Маркус Ларису Ивановну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России (растрата), и назначить ей наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб., частично присоединить наказание по приговору от 12 мая 2017 года и окончательно назначить наказание в виде 14 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн руб.», — уточнили ТАСС в пресс-службе суда.

Прокурор попросил лишить Маркус права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в кредитно-финансовых организациях сроком на три года.

АСВ оценило в $100 млн найденные активы беглого банкира и его сестры
Финансы
Георгий Беджамов

Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка в январе 2016 года из-за значительного дисбаланса между активами и обязательствами. Вскоре после отзыва лицензии ЦБ сообщил, что «дыра» в банке превышает 200 млрд руб. Беджамов после отзыва лицензии успел уехать из России, а Лариса Маркус — его сестра и бывший председатель правления банка — была задержана и приговорена к девяти годам лишения свободы за растрату 113 млрд руб. Ее заместитель Екатерина Глушакова была приговорена к четырем годам.

По версии обвинения, с 2009 до 2015 год в руководстве банка действовала преступная группа под руководством Маркус и ее брата. Их пособницей была Глушакова, возглавлявшая департамент по кредитованию. Банкиры выводили деньги тремя основными способами: одна схема включала фиктивные кредиты для физических лиц; вторая — снятие денег со счетов клиентов под видом расходных операций; еще около 100 млрд руб. удалось вывести более чем через 200 фирм-однодневок, которым выдавались «технические» кредиты.

Беджамов заочно арестован и находится в розыске. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2021 году оценило найденное имущество Беджамова и Маркус в $100 млн. Требования кредиторов ВПБ составляют 234,9 млрд руб., из них выплачены 17,3 млрд руб. (7,36%), сообщили в АСВ.

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В том же году стало известно, что АСВ договорилось о мировом соглашении с Маркус в отношении ее активов в США и Европе. «В конце прошлого года в результате переговоров удалось получить согласие Маркус на заключение мировых соглашений в отношении ее активов в США и Европе. Финансовый управляющий Маркус уже приступил к реализации мирового соглашения. Мы будем достаточно активно пополнять конкурсную массу Внешпромбанка», — отметил замглавы АСВ Андрей Мельников.

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