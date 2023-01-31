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Кожемяко обратился в прокуратуру из-за жалоб матерей военных на вши

Кожемяко обратился в прокуратуру после жалобы матерей на вши у военных «на огневом рубеже»
В Сети появилось видео обращения к Путину «жен и матерей мобилизованных военных» из Приморья, женщины жалуются на плохие условия на «огневом рубеже» и игнорирование со стороны местных властей. Кожемяко обратился в прокуратуру *
Олег Кожемяко
Олег Кожемяко (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ответил на обращение жен и матерей военных, которые пожаловались президенту России на плохую подготовку военных, на вшей и отсутствие отдыха «на огневом рубеже», сообщает издание «Подъем». По словам губернатора, он направил обращение в военную прокуратуру, где «уже разбираются» с вопросом.

«Мы, честно говоря, отправили в военную прокуратуру. То есть что там, где и как, выясняется», — сказал «Подъему» глава Приморья.

Видеообращение к президенту России Владимиру Путину от женщин, которые называют себя «женами и матерями мобилизованных военных 394-го и 143-го полков» из Приморья, появилось в телеграм-канале Newsbox24.tv.

«Наша общение к вам вызвано тем, что на местном уровне нас никто не слышит. В телеграм-канале губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича нас блокируют, Министерство обороны ДВФО дает отписки на наши обращения», — зачитывает одна из женщин текст письма.

В нем также говорится, что мобилизованные этих полков прибыли на огневой рубеж в первые дни октября, «не получив должной подготовки на Сергеевском полигоне», и с тех пор находятся «на первой линии». У мобилизованных военных с тех пор не было замены для отдыха, а также не было возможности соблюдать личную гигиену, «отчего у военнослужащих завелись бельевые вши и началась чесотка», утверждают женщины.

По их словам, выданное их сыновьям и мужьям обмундирование пришло в негодность, а новое «не доставляется». «Должной медицинской помощи не оказывается, вследствие чего у них обострились хронические заболевания», — зачитала женщина.

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В подписи к видеообращению в телеграм-канале говорилось, что деньги в размере 190 тыс. руб. в качестве довольствия на карту родственникам мобилизованных «падают регулярно без задержек», однако тратят их они «на содержание своих мужей на фронте».

Отвечая на вопрос про блокировку и удаление комментариев в своем телеграм-канале, Кожемяко в беседе с «Подъемом» назвал это чушью. «Про блокировку и удаление — это полная чушь. Мы никогда не удаляем комментарии, если они не направлены на дискредитацию чего-то: российской армии или каких-то… А так это, может быть, кто-нибудь спровоцировал их, потому что есть там», — цитирует губернатора издание.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства региона.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций в начале марта 2022 года. За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» предусмотрен штраф до 1,5 млн руб., принудительные работы или лишение свободы до трех лет, а если распространение такой информации повлекло тяжкие последствия», то срок составит от 10 до 15 лет.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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Военная операция на Украине военнослужащие вши
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