Выплаты мобилизованным не будут учитывать при назначении единого пособия

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Доходы мобилизованных для участия в специальной военной операции (СВО) не влияют на возможность получения единого пособия на ребенка, говорится в разъяснениях портала «Объясняем.рф».

«Доходы мобилизованных граждан, включая их трудовые доходы в период до мобилизации, выплаты от Минобороны в период участия в СВО, а также социальные выплаты в связи с мобилизацией, при назначении пособия не учитываются», — говорится в сообщении.

За выплатами на детей может обратиться любая семья, соответствующая критериям назначения единого пособия для малообеспеченных семей.

C 1 января 2023 года в России вступил в силу закон о едином пособии для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин.

Единое пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет. Право на получение пособия возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в конкретном регионе. Также при назначении пособия учитывается, какое имущество и сбережения есть у семьи.

6 января Социальный фонд сообщил, что одобрил единое пособие на 80 тыс. детей до 17 лет, а всего поступило 670 тыс. заявлений. «Рассмотрение поданных заявлений отделения Соцфонда начали 3 января и на данный момент уже одобрили выплаты на 80 тыс. детей до 17 лет. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение следующей недели», — сообщили тогда в фонде.