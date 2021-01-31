Главком ВСУ и начальник генштаба подали в суд на Минобороны Украины

Три высокопоставленных украинских военачальника подали в суд на Минобороны Украины с требованием отменить дисциплинарные взыскания, которые были вынесены в их отношении по итогам служебного расследования. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Речь идет о главнокомандующем Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслане Хомчаке, начальнике Генерального штаба ВСУ Сергее Корнийчуке и командующем Воздушными силами ВСУ Сергее Дроздове. Первые двое обратились с исками в Окружной административный суд Киева, последний — в Винницкий окружной административный суд.

По данным издания, глава Минобороны Украины Андрей Таран 27 ноября прошлого года объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку. В отношении Хомчака в тот же день приказом министерства было вынесено дисциплинарное взыскание. Все трое обратились в суд с просьбой признать незаконными и отменить приказы о дисциплинарных взысканиях.

Причины служебного расследования, которое было проведено в отношении военачальников, «Украинские новости» не приводят, так как обстоятельства дела засекречены. Остается неясным, связаны ли расследование и дисциплинарные меры с крушением военного самолета, произошедшим в сентябре 2020 года в Харьковской области, в результате которого погибли 26 человек.

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