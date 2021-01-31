Пандемия коронавируса , 31 янв, 03:32
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Беглов заявил о готовности Петербурга начать массовую вакцинацию от COVID
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что город полностью готов к началу масштабной вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
«В городе все готово к началу масштабной вакцинации населения», — приводятся слова Беглова.
Как отметил губернатор, на данный момент город получил в общей сложности более 105 тыс. доз вакцины. В ближайшее время в Петербург поступит еще несколько тысяч доз лекарства.
По словам Беглова, работа по вопросу вакцинации налажена в городе хорошо, а жители Санкт-Петербурга активно вакцинируются.
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