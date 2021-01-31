Беглов заявил о готовности Петербурга начать массовую вакцинацию от COVID

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что город полностью готов к началу масштабной вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«В городе все готово к началу масштабной вакцинации населения», — приводятся слова Беглова.

Как отметил губернатор, на данный момент город получил в общей сложности более 105 тыс. доз вакцины. В ближайшее время в Петербург поступит еще несколько тысяч доз лекарства.

По словам Беглова, работа по вопросу вакцинации налажена в городе хорошо, а жители Санкт-Петербурга активно вакцинируются.

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