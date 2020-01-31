В Швеции выявили первого заразившегося коронавирусом

В шведском Йёнчёпинге подтвердили заражение китайским коронавирусом. Об этом говорится в заявлении государственного Агентства по охране здоровья.

Заболевание нашли у женщины, которая посетила китайский город Ухань, а 24 января приехала в Швецию. Тогда, как говорится в заявлении, у нее не было характерных для коронавируса симптомов. Позже у нее начался кашель. Женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Ее изолировали, поместив в инфекционную больницу, отмечает агентство.

Всего Агентство по охране здоровья взяло анализы у 20 людей с симптомами респираторной инфекции после того, как те побывали в Китае.

«Важно помнить, что единичные случаи [заболевания] — это не то же самое, что распространение инфекции в Швеции», — говорится в заявлении. В агентстве добавили, что, по сравнению с ситуацией в других странах, в Швеции низкий риск распространения заболевания.