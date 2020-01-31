Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 12:05
Роструд начал проверку после взрыва на заводе в Мценске Общество, 18:43 «Аэрофлот» стал лауреатом ИТ-премии портала GlobalCIO Пресс-релиз, 18:40 СК опубликовал видео с места взрыва на заводе в Орловской области Общество, 18:37 Почему покупать Bitcoin прямо сейчас не лучшая идея Крипто, 18:37 Москва в 2023 году примет чемпионат Европы по художественной гимнастике Спорт, 18:34 Правительство примет решение о проведении инвестфорума в Сочи 3 февраля Экономика, 18:32 Налог на майнинг и новая атака SEC: главные новости недели Крипто, 18:27 Адвокат сообщила об отказе Верховного суда пересмотреть приговор Котову Общество, 18:18 Спасатели нашли тело погибшего при обрушении спорткомплекса в Петербурге Общество, 18:13 Заказчик сноса спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение Общество, 18:10 Microsoft нашла вирус в обоях для рабочего стола с фото Коби Брайанта Крипто, 18:06 Январь в Москве стал самым теплым за все 140 лет метеонаблюдений Общество, 18:06 Чемезов снова попросит власти создать оператора промышленных отходов Бизнес, 18:06 Почему 30-летие «Макдоналдса» в России — это больше, чем красивая цифра Стиль, 18:05
«Дело 27 июля» ,  
0 

Адвокат сообщила об отказе Верховного суда пересмотреть приговор Котову

Президиум Верховного суда не будет пересматривать приговор активисту Константину Котову, приговоренному к четырем годам колонии по статье о неоднократных нарушениях на митингах
Константин Котов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Верховный суд (ВС) не будет пересматривать приговор гражданскому активисту Константину Котову, второму в России осужденному за неоднократные нарушения порядка проведения митингов (ст. 212.1 УК). Об этом сообщила РБК его адвокат Мария Эйсмонт. Информация об отказе по обращению защитников Котова также опубликована на сайте ВС.

Приговор будет пересмотрен в любом случае; речь идет о том, по какой именно процедуре это будет происходить, пояснила адвокат. «Мы этого ожидали, это был один из вариантов ответа. Верховный суд нам указал, что мы можем обращаться за пересмотром в Кассационный суд, куда мы, естественно, уже обратились. Все в штатном режиме», — сказала Эйсмонт.

27 января Конституционный суд (КС) вынес определение, где обязал пересмотреть дело активиста. Он счел, что в отношении Котова статья 212.1 УК была применена «в истолковании, которое расходится с ее конституционно-правовым смыслом».

При этом саму статью 212.1 УК, подразумевающую уголовное наказание за несколько административных правонарушений на митингах, КС не счел противоречащей Конституции. Именно об этом прежде всего просила защита Котова.

Согласно УПК, новым обстоятельством, которое повлекло бы за собой пересмотр дела президиумом Верховного суда, может быть только такое решение Конституционного суда, которое признает норму закона неконституционной, указала еще один адвокат Котова Анна Ставицкая. В случае Котова КС вынес иное решение, и «с формальной точки зрения председатель Верховного суда вроде как не должен выходить в президиум Верховного суда с соответствующим представлением», — пояснила Ставицкая.

«Мы предполагали, что такое может быть, но посчитали необходимым использовать все возможные способы защиты», — добавила адвокат.

Котов стал вторым осужденным по этому составу УК. Первым был гражданский активист Ильдар Дадин, которого в конце 2015 года приговорили к трем годам колонии. Тогда Конституционный суд также поручил пересмотреть его дело. В случае Дадина приговор был пересмотрен президиумом Верховного суда, хотя и тогда КС не называл статью 212.1 УК неконституционной. «Скорее всего, пересматривать дело в президиуме решили, потому что Дадин на тот момент уже использовал все другие возможности, включая кассацию», — сказала Ставицкая.

Котов был задержан в августе прошлого года во время несогласованного митинга возле здания администрации президента на Старой площади (на видео, опубликованном телеканалом «Дождь», видно, что Котова задерживают практически сразу после выхода из метро «Китай-город»). Ранее Котов в течение года несколько раз привлекался к административной ответственности из-за участия в митингах и пикетах. СКР предъявил ему обвинение по статье 212.1 УК, которая предусматривает уголовное наказание, если человек более двух раз в течение 180 дней привлекался к административной ответственности за нарушения на акциях.

Тверской суд Москвы 5 сентября 2019 года приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима.

25 января 2020 года президент России Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции поручил генпрокурору Игорю Краснову проверить вынесенный Котову приговор.

Авторы: Георгий Тадтаев, Маргарита Алехина
Теги: Верховный суд, митинги
Материалы по теме
КС поручил пересмотреть приговор фигуранту «московского дела» Котову
Политика
Путин поручил проверить законность приговора участнику митингов Котову
Общество
Путин пообещал изучить обстоятельства дела активиста Котова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter