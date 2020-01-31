Адвокат сообщила об отказе Верховного суда пересмотреть приговор Котову

Президиум Верховного суда не будет пересматривать приговор активисту Константину Котову, приговоренному к четырем годам колонии по статье о неоднократных нарушениях на митингах

Константин Котов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Верховный суд (ВС) не будет пересматривать приговор гражданскому активисту Константину Котову, второму в России осужденному за неоднократные нарушения порядка проведения митингов (ст. 212.1 УК). Об этом сообщила РБК его адвокат Мария Эйсмонт. Информация об отказе по обращению защитников Котова также опубликована на сайте ВС.

Приговор будет пересмотрен в любом случае; речь идет о том, по какой именно процедуре это будет происходить, пояснила адвокат. «Мы этого ожидали, это был один из вариантов ответа. Верховный суд нам указал, что мы можем обращаться за пересмотром в Кассационный суд, куда мы, естественно, уже обратились. Все в штатном режиме», — сказала Эйсмонт.

27 января Конституционный суд (КС) вынес определение, где обязал пересмотреть дело активиста. Он счел, что в отношении Котова статья 212.1 УК была применена «в истолковании, которое расходится с ее конституционно-правовым смыслом».

При этом саму статью 212.1 УК, подразумевающую уголовное наказание за несколько административных правонарушений на митингах, КС не счел противоречащей Конституции. Именно об этом прежде всего просила защита Котова.

Согласно УПК, новым обстоятельством, которое повлекло бы за собой пересмотр дела президиумом Верховного суда, может быть только такое решение Конституционного суда, которое признает норму закона неконституционной, указала еще один адвокат Котова Анна Ставицкая. В случае Котова КС вынес иное решение, и «с формальной точки зрения председатель Верховного суда вроде как не должен выходить в президиум Верховного суда с соответствующим представлением», — пояснила Ставицкая.