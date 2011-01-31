Арестованы подозреваемые в подготовке декабрьского теракта в Москве

Шамиль Баймамбетов, Тимур Акубеков, Ильяс Саидов и Хайрулла Магомедов арестованы по решению Басманного суда по подозрению в подготовке декабрьского теракта в Москве. Подозреваемым вменяют ч.2 ст.209 (бандитизм); ч.1 ст.30, ч.2 ст.205 (покушение на теракт); ч.3 ст.222 (незаконный оборот оружия) и ч.2 ст.223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ, сообщили РБК в пресс-службе суда.

На данный момент установлено, что Ш.Баймамбетов работал в Москве водителем, остальные арестованные не имели постоянного места работы. Следователи предполагают, что преступники прибыли в Москву в конце декабря для совершения двух крупных терактов в новогоднюю ночь. По сообщениям некоторых российских СМИ, теракты должны были произойти в одном из столичных аэропортов и на Манежной площади.

Однако этих преступлениий по счастливой случайности удалось избежать. В гостевом домике ООО "Спортивно-стрелковый клуб военно-охотничьего общества" в Кузьминках 31 декабря 2010г. прогремел взрыв, в результате которого здание площадью 80 кв. м было полностью разрушено. Сотрудники милиции обнаружили на месте ЧП останки женщины.

Следователи установили, что устройство сдетонировало раньше времени, возможно, по неосторожности. Позднее, 2 января, в Волгограде удалось задержать предполагаемую сообщницу погибшей смертницы Зейнап Суюнову. Она созналась в соучастии в подготовке теракта.

Впоследствии было установлено, что погибшая в Москве 31 декабря смертница являлась супругой Ибрагимхалила Даудова - лидера дагестанской бандгруппы, причастной к нескольким крупным терактам. Ранее этой группировкой руководил Магомедали Вагабов, ликвидированный в ходе спецоперации. После гибели М.Вагабова группировку возглавил И.Даудов, который по-прежнему находится в федеральном розыске.