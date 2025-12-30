Полиция «не рекомендовала» запускать петарды в Москве на Новый год

При этом именно о запрете на фейерверки и петарды в сообщении не сказано. В полиции также указывают, что не следует их запускать в помещениях, с балконов и на транспортных объектах

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Жителям и гостям столицы не рекомендуется использовать в Новый год пиротехнику «в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием», сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве, передает «РИА Новости».

При этом именно о запрете на фейерверки и петарды в сообщении не говорится.

«Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры», — отмечают в столичном управлении МВД.

За нарушения правил использования пиротехники, отмечают в полиции, россияне могут быть привлечены к ответственности в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Ранее от фейерверков в новогодние праздники (с 29 декабря по 31 января) отказались в городском округе Королев. Аналогичные ограничения ввели и другие администрации подмосковных округов. Так, в Коломне запрет действует с 25 декабря по 11 января и касается салютов, фейерверков и пиротехнических ракет. В Солнечногорске запрет продлится до 11 января и касается использования частными лицами салютов и фейерверков высоких классов опасности.