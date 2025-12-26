В Королеве запретили фейерверки на Новый год
В городском округе Королев с 29 декабря по 31 января установлен полный запрет на использование пиротехники, сообщили в администрации. Нарушение запрета повлечет административную ответственность и штраф.
Это означает, что запрещается запускать салюты, фейерверки и пиротехнические ракеты на всей территории города. Исключением являются только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. «Напоминаем, что использование пиротехнических изделий I класса опасности должно происходить строго по инструкции с соблюдением правил пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
Аналогичные ограничения введены в других подмосковных округах. Так, в Коломне запрет действует с 25 декабря по 11 января и касается салютов, фейерверков и пиротехнических ракет. В Солнечногорске запрет также продлится до 11 января и касается использования частными лицами салютов и фейерверков высоких классов опасности. Отдельное внимание власти обращают и на соблюдение тишины в праздничные дни.
