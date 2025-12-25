В Петербурге не будут проводить новогодний фейерверк в целях безопасности

Новогоднего фейерверка в центре Петербурга не будет

Фейерверка в ночь на 1 января в центре Петербурга не будет. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Александр Равин.

«Принято решение не проводить фейерверк в целях безопасности», — сказал Равин.

Он добавил, что именовать это событие салютом неверно, потому что салютом принято называть только пуск из артиллерийских орудий по указу президента.

Праздничного фейерверка в центре города не было и в прошлом году. Самим петербуржцам запускать фейерверки не запрещается — городское управление МЧС утвердило для запуска пиротехники 37 площадок в 16 районах. Пиротехнику запрещено использовать в помещениях, на крышах, а на улице — вблизи ЛЭП и деревьев.

Ранее власти Петербурга допустили ограничения мобильного интернета в Новый год.