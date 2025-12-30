Как Москва ищет лучшие кадры для городских проектов

О том, как столица выстраивает бренд работодателя и экосистему привлечения и удержания топовых специалистов, рассказала Полина Логинова, руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы

Полина Логинова (Фото: пресс-служба Управления кадровых сервисов правительства Москвы)

— Вы сами выросли внутри правительства Москвы. С каким личным и профессиональным видением входите в новую роль?

— Мой путь в правительстве Москвы начался со стажировки — благодаря ей я узнала, как устроена система управления городом и что люди, которые работают в ней, должны быть по-настоящему неравнодушными, горящими своим делом, чтобы заботиться о Москве и ее жителях.

Сегодня уже как руководитель управления кадровых сервисов я уверена, что мы должны создавать HR-решения, которые помогают лидерам формировать профессиональные команды, мотивированные развивать наш город. А еще эффективно справляться с задачами и вызовами, учитывая реальные потребности Москвы, чтобы жителям и гостям было комфортно учиться, работать и отдыхать.

— Вы начали свой путь со стажировки, а какие возможности для молодежи сегодня дает управление кадровых сервисов?

— Работа с молодежью — один из наших ключевых приоритетов. Чтобы привлечь лучших, дать им шанс попробовать себя в городских проектах и сформировать карьерный трек, мы продолжаем развивать программу стажировки. Многие выпускники, как и я, остаются в команде Москвы и работают в самых разных областях, от IТ до экономики.

Вы, наверное, сталкивались со стереотипом, что в госсектор невозможно попасть «с улицы». Но и мой пример, и множества моих коллег, которые начали свой путь со стажировки или отклика на вакансию, доказывает, что в правительстве Москвы ценятся компетенции и решительность. И это отличное место, чтобы строить карьеру, расширять свою экспертизу и делать крутые проекты.

— Как можно охарактеризовать сегодня рынок труда в госсекторе в столице? Какие профили сотрудников становятся критически важными?

— Рынок труда стал более динамичным и гибким, реагируя на изменения и запросы жителей, поэтому и подходы к работе с кадрами меняются. Ускоряется подбор, появляется необходимость быстрее погружать и обучать сотрудников.

И мы не просто берем работающие HR-инструменты, а адаптируем их под нашу специфику. Иногда приходится придумывать решения с нуля. Например, чтобы подбирать сотрудников для всего контура правительства Москвы, а это десятки отраслей и сотни организаций, мы создали фактически внутреннее кадровое агентство.

Еще надо не забывать, что Москва — город с высоким ритмом жизни. Поэтому мы подбираем специалистов, умеющих быстро и с полной отдачей включаться в работу, готовых к любым вызовам, у которых есть драйв и азарт, чтобы двигаться в темпе со столицей.

— На рынке труда конкуренция за сильных специалистов. Как правительство Москвы выстраивает свою привлекательность как работодателя?

— Для нас бренд работодателя начинается с понимания, что правительство Москвы — это работодатель-город. С одной стороны, это большая ответственность за качество жизни миллионов москвичей. С другой — возможность видеть, как твоя работа напрямую влияет на город, от развития музеев и библиотек до улучшения транспортной системы.

Создание единого бренда работодателя стало для нас настоящим вызовом — ведь нужно было объединить в одной концепции такие разные сферы, как IТ, финансы, ЖКХ и другие. В итоге мы вывели формулу, которая очень нам откликается: «Твой город — твое дело». И ждем всех, кто разделяет желание сделать Москву еще красивее и удобнее для каждого жителя, для себя и своих близких.

— Как в правительстве Москвы меняется подход к работе с человеческим капиталом? Многие организации взяли курс на удержание и развитие сотрудников, какие проекты в управлении есть для этого?

— Если коротко, дефицит качественных кадров перестал быть временным вызовом и превратился в реальный, поэтому подход стал более осознанным и системным. В правительстве Москвы работает более 900 тыс. сотрудников, и мы в управлении сделали особый акцент на их удержании и развитии через комплексную работу.

Мы усилили адаптацию и создали интерактивную онлайн-программу для новых сотрудников команды Москвы. Для нас важно, чтобы они с самого начала чувствовали поддержку и понимали, как могут расти.

У нас есть образовательные продукты во всех форматах — от привычных очных и онлайн- до VR-тренажеров и обучения через чат-боты. Есть отдельные решения, например для специалистов по закупкам, для юристов, а также для руководителей, ведь от качества управления зависит, останется человек в команде или нет.

Также мы разрабатываем активности для сотрудников — уже второй год проводим проект с благодарностями, где каждый может отправить коллеге открытку и сказать спасибо за совместную работу.

То, что сегодня темы удержания и развития действительно в фокусе, показала и первая премия правительства Москвы в сфере управления персоналом для госсектора «В кадре», которую мы провели в этом году. Больше всего заявок было именно по этим направлениям.

— Какие компетенции вы считаете ключевыми для современных руководителей и какие программы управления закрывают этот запрос?

— Сегодня руководителям в госсекторе важно иметь стратегическое мышление, принимать решения в условиях неопределенности, уметь работать с командой. Даже если сравнить правительство Москвы с крупнейшими корпорациями, будет тяжело найти примеры, где управленцам надо одновременно решать задачи из самых разных сфер, причем где каждая масштабная и напрямую влияет на жизнь людей.

Поэтому наши управленческие программы максимально наполнены реальными примерами из практики правительства Москвы. У нас есть отраслевые программы для руководителей из транспорта, образования и здравоохранения, а еще флагманская линейка «Урбан Лидер» для всех руководителей.

— За последние годы выросла популярность цифровых и ИИ-инструментов. Где вы пользуетесь помощью нейросетей?

— Мы следим за трендами, поэтому тоже используем искусственный интеллект. Хочу отметить, что для нас важно, чтобы данные были защищены: они хранятся в закрытом контуре, а весь процесс работы с нейромоделями происходит на специальной ИИ-платформе.

Нейросети экономят время при анализе данных и подготовке сообщений. Например, «читают» запросы участников образовательных программ и дают им ответ. При этом мы не отказываемся от тьюторов: если у модели возникают сомнения, то она отправляет ответ сотруднику.

Также ИИ помогает работать с кадрами — принимать решения по соискателям, проводить мониторинг рынка труда и прогнозировать увольнения. Все это дает возможность увидеть, где «болит» и из-за чего, и разработать точечные меры по удержанию.

— Вы уже упомянули про HR-премию «В кадре», участие в которой приняли 47 регионов страны. Есть ли планы на 2026 год?

— Действительно, мы собрали на одной площадке федеральные организации и компании с госучастием, включая РЖД и банк ПСБ, организации столицы, такие как Московский метрополитен и ВДНХ, а еще региональные и даже локальные HR-команды, например детский сад № 10 «Снежинка» из города Урай.

Мы сейчас видим запрос на продолжение обмена опытом, поэтому будем развивать премию. Через нее мы хотим не просто отмечать лучшие решения, а вдохновлять коллег на внедрение новых подходов. И мы тоже готовы делиться накопленной экспертизой, чтобы вносить свой вклад и делать не только столицу, но и страну еще лучше для людей.