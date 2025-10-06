В Москве наградили лауреатов HR-премии «В кадре»

Фото: пресс-служба

В Москве подвели итоги премии правительства Москвы в сфере управления персоналом «В кадре». В финал вышли проекты федеральных ведомств, региональных команд и организаций правительства Москвы, которые решают задачи привлечения, удержания и развития сотрудников, в том числе с помощью цифровых сервисов и новых форматов корпоративной культуры.

Участие в премии бесплатное, а победители получили денежные призы из призового фонда в 48 млн руб. В этом году на конкурс поступили заявки из 47 регионов, в финал вышли 60 проектов. Торжественная церемония награждения прошла на столичной площадке «Синема Парк Мосфильм».

Герои за кадром

Премия учреждена по решению мэра Москвы и охватывает три категории — «Федерация», «Регион» и «Столица», в каждой из которых представлены четыре номинации: «Секрет удачного кадра: привлечение», «В фокусе: удержание», «Академия талантов: развитие», «Новый ракурс: HR-инновации». Проекты прошли оценку экспертной комиссии, после чего жюри определило 24 лауреата и 12 победителей. Лучшие практики будут опубликованы на сайте премии, чтобы их можно было использовать в работе других организаций.

В категории «Федерация» победителями стали: ПАО «Банк ПСБ» с проектом «Школа цифровых ролей», ФНС России с проектом «Добровольцы ФНС», МГТУ имени Баумана с программой «Форсаж: лидерами становятся» и МФТИ с экосистемой цифровых HR-сервисов.

В категории «Регион» награды получили: мэрия города Казани с проектом «Я в команде Казани», администрация Новороссийска с программой психологической поддержки сотрудников, АНО ДПО «КУПНО» с проектом «Фабрики перемен» и администрация Губернатора Новгородской области с муниципальным кадровым сценарием.

В категории «Столица» победителями стали: АНО «КРР «Мой район» с образовательной платформой «Мастерская знаний», КП «ВДНХ» с проектом «ВДНХ — формула успеха», «Московский транспорт» с программой «МТА. Управление в транспортной отрасли» и ГБУ НИИ «МосТрансПроект» с проектом HR-digital.

По словам директора по развитию и работе с клиентами Управления кадровых сервисов правительства Москвы Ксении Александровой, конкурс стал способом показать, что HR — это «герои за кадром», благодаря которым создаются сильные команды и находятся подходы к управлению талантами.

«Мы хотим дать возможность людям, которые работают с командами, быть замеченными, поэтому наша премия называется «В кадре», — пояснила Ксения Александрова. — Мы хотим сделать их работу видимой и признанной. Отметить вклад наших коллег, которые прямо сейчас делают госсектор привлекательным и надежным местом для работы, создают сильные команды, заботятся о счастье сотрудников».

В числе участников — государственные учреждения, госкорпорации, вузы, банки, региональные организации, органы исполнительной власти Москвы и подведомственные им организации. Особый интерес у конкурсантов вызвали направления, связанные с удержанием и развитием сотрудников, — на них поступило больше всего заявок. Это дает понимание, что российские организации все больше внимания уделяют сохранению квалифицированных сотрудников и готовы вкладываться в их рост.

Прикладные решения

Организаторы отмечают, что конкурс помогает увидеть реальные изменения в HR-подходах. «Премия позволит отметить наших коллег, которые в нынешних условиях формируют лучшие команды и нацелены на то, чтобы госсектор оставался привлекательным и надежным работодателем, — подчеркнула Ксения Александрова. — Мы точно знаем, что работа на благо жителей — это не просто работа. И за каждым улучшением в регионе, в городе, в поселке в первую очередь стоят неравнодушные профессионалы. Именно благодаря им появляются обновленные поликлиники, благоустроенные улицы, доступные цифровые сервисы, удобный транспорт и тысячи других возможностей для комфортной жизни».

Контекст кадрового дефицита делает премию особенно актуальной. По оценке федерального Минтруда, к 2030 году в России может не хватать более 3 млн работников. В этих условиях новые HR-решения становятся инструментом повышения конкурентоспособности как бизнеса, так и регионов.

Кто вышел в финал

Красноярская Краевая клиническая больница: цифровой HR-контур

В Красноярской краевой клинической больнице внедрили систему, объединившую кадровые процессы в один цифровой контур. Теперь сотрудники подают заявки онлайн, проходят обучение и получают напоминания о сроках аккредитации через портал, интегрированный с 1С и медицинской системой QMS.

Особенность проекта — геймификация: за обучение и инициативы сотрудники получают баллы, которые можно обменять на призы. В 2024 году через систему было отправлено свыше 12 тыс. благодарностей. «Согласование заявок занимает часы, а не дни», — отмечают в больнице. Разработчики подчеркивают, что ключ к успеху — постепенная автоматизация и ориентация на удобство сотрудников. Сегодня за опытом Красноярска уже обращаются коллеги из других регионов.

ГБУ «Аналитический центр»: экосистема «Тело.Дух.Разум»

В ГБУ «Аналитический центр» разработали экосистему «Тело.Дух.Разум», которая объединяет инициативы для физического и ментального здоровья сотрудников, их профессионального развития и создания благоприятной рабочей среды.

Три блока проекта включают в себя спортивные и оздоровительные активности («Тело»), психологическую и правовую помощь, поддержку волонтерских и творческих инициатив, внимание к семье («Дух»), а также обучение и повышение эффективности процессов («Разум»).

Проект стартовал в 2021 году по инициативе бывшего генерального директора Максима Иванова, который считал, что благополучие сотрудников — ключевая задача работодателя.

За четыре года в учреждении на 17 п.п. выросла вовлеченность, на 29 п.п. — увлеченность работой, на 44 п.п. — удовлетворенность бытовыми условиями. Индекс лояльности сотрудников достиг 74, при этом 85% готовы рекомендовать Аналитический центр как работодателя.

Реализация проекта осуществляется с использованием цифровой платформы собственной разработки. За счет комплексного подхода и многообразия составляющих цифровая платформа, как инструмент, может масштабировать экосистему в других организациях.

МГТУ им. Н.Э. Баумана: «Форсаж» как пространство лидеров изменений

В МГТУ им. Н.Э. Баумана запустили программу «Форсаж: лидерами становятся», которая формирует сообщество амбассадоров организационных изменений из числа руководителей вуза. Идея проекта — преодолеть инертность академической среды и внедрить культуру непрерывных трансформаций при сохранении традиций университета с 195-летней историей.

Инициатором выступил ректор Михаил Гордин, отметивший необходимость особой системы управления изменениями. Команда из четырех сотрудников смогла реализовать проект за шесть месяцев: от разработки профиля компетенций до первых результатов. «Мы опираемся на принципы бережных изменений, доверия и решений на основе данных», — подчеркивают авторы.

Участники получают управленческие навыки, возможность реализовывать проекты и обмениваться опытом за пределами своих подразделений. Одним из заметных итогов стал специальный проект «Наука в барах», объединивший представителей разных вузов, производств и бизнеса в неформальной обстановке. Это серия публичных лекций и дискуссий в неформальной среде, где ученые и бизнес обсуждают сложные темы простым языком. Такой формат помогает университету выйти за пределы аудитории и создать площадку для междисциплинарного диалога.

По мнению разработчиков, методология «Форсажа» универсальна и может быть применена в других университетах, промышленности или госсекторе. Подход — минимальные ресурсы при максимальной вовлеченности — уже показал эффективность в крупной академической структуре и, по мнению команды, способен масштабироваться на федеральный уровень.

Опыт финалистов подтверждает — в HR-отрасли происходит много интересных изменений — трансформируются подходы, практики, появляются новые проекты. Участники продемонстрировали лучшие примеры, а сама премия стала площадкой для обмена опытом и помогает укреплять профессиональное сообщество. Представленные решения — от цифровизации кадровых процессов до программ лидерства и комплексных экосистем поддержки — демонстрируют, что практики могут масштабироваться и становиться опорой для развития кадрового потенциала в самых разных областях.