ТАСС: в Главном бронетанковом управлении прошли обыски, у замглавы изъят телефон

ТАСС узнал об обысках в Главном автобронетанковом управлении Минобороны

Следствие ведет дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. У заместителя начальника управления изъяли телефон, он проходит как свидетель, пишет ТАСС

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны России и местах жительства должностных лиц ведомства проведено более 15 обысков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По сведениям агентства, у замначальника управления генерал-майора Сергея Шаленого изъяли телефон, мужчина проходит в качестве свидетеля.

Причиной обысков стало уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 201.1 УК, до десяти лет лишения свободы).

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет и ГАБТУ.

ГАБТУ занимается поддержанием вооружения и военной техники в исправном состоянии, готовности к боевому применению и восстановлением машин, вышедших из строя. Управление также руководит организацией испытаний бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники, средств их технического обслуживания, ремонта и эвакуации, курирует комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию перспективных образцов. С 2022 года ГАБТУ возглавляет генерал-лейтенант Александр Шестаков.

Прошлым летом арестовали полковника Илью Тимофеева, возглавлявшего службу утилизации Главного автобронетанкового управления. Следователи подозревают, что он получил взятку в размере почти 3 млн руб. за покровительство ООО «НПП «Самаравзрывтехнология» (СВТ), занимавшегося демилитаризацией военной бронетанковой техники, которую предполагалось устанавливать в качестве памятников в разных регионах России. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Тимофеев вину не признает и называет себя жертвой оговора.