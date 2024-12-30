Путин обязал нелегальных мигрантов урегулировать статус или уехать

Среди требований к желающим остаться в России нелегальным мигрантам указывается сдача до 30 апреля биометрии и медосвидетельствование на наркотики и ВИЧ. Исключение сделано для мигрантов, заключивших контракт с Минобороны

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому находящиеся в России нелегальные мигранты обязаны урегулировать свой статус или покинуть территорию страны до 30 апреля 2025 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Среди требований к нелегальным мигрантам, которые хотят остаться на территории России, указывается сдача ими биометрических данных и прохождение медицинского освидетельствования на наркотики, наличие инфекционных заболеваний и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Они также обязаны сдать тест на знание русского языка, истории России и ее законов, а также погасить имеющиеся задолженности. Не должно быть оснований для аннулирования патента, разрешений на работу или временное проживание, а также вида на жительство.

Согласно тексту указа, не будут депортировать мигрантов, которые заключили контракт с Минобороны на прохождение военной службы. В отношении них не будут исполнены принятые ранее решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в Россию, нежелательности пребывания и сокращения сроков временного пребывания в стране. Это положение не применяется к иностранцам, которые создают угрозу для национальной безопасности России.

Власти России в последние месяцы резко ужесточили миграционную политику. Этому предшествовал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, жертвами которого стали 145 человек, еще порядка 500 посетителей пострадали. Непосредственными исполнителями, как полагает следствие, были граждане Таджикистана, они находятся в СИЗО.

В рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне Путин заявил, что в России необходимо вернуться к изучению миграционной политики, нельзя делать вид, что этой проблемы нет. Он также отметил, что необходимость в мигрантах в России есть, так как на фоне почти нулевой безработицы отсутствие рабочих рук становится ограничителем экономического роста.

Госдума с начала осенней сессии приняла несколько инициатив, связанных с мигрантами. Так, ужесточились уголовные нормы, связанные с организацией незаконной миграции, административные, связанные с фиктивными документами в этой сфере. Была разрешена внесудебная блокировка сайтов с незаконными услугами для мигрантов, законодательно исключены посредники из процесса приема экзаменов по русскому языку.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, объяснял, что Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации. По этой причине страна приветствует приезд мигрантов, добавил он.