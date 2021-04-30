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Технологии и медиа ,  
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Главред «Дождя» сообщил об увольнении журналиста Лобкова

Журналист Павел Лобков больше не будет работать на телеканале «Дождь», об этом написал в Facebook главный редактор канала Тихон Дзядко.

Дзядко отметил, что в минувшую пятницу отстранил Лобкова от эфира «за неоднократные оскорбления коллег». Затем, по его словам, журналист «публично подверг канал и его сотрудников несправедливым обвинениям», в том числе опубликовал частные переписки.

«К сожалению, после подобного наше дальнейшее сотрудничество стало невозможным. В данный момент Наталья Синдеева (генеральный директор канала — РБК.) обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора с «Дождем», — сообщил Дзядко.

В то же время он признал, что часть зрителей будет недовольна таким решением. Но это единственно возможный выход из сложившейся ситуации, добавил главред.

Журналист Павел Лобков сообщил об отстранении от эфира «Дождя»
Технологии и медиа
Павел Лобков

Во вторник, 27 апреля, Лобков в эфире «Эха Москвы» заявил, что его пытаются выгнать с «Дождя», добиваясь ухода по собственному желанию. По его словам, Дзядко отстранил его от эфира после того, как он удалил главного редактора из рабочего чата, где обсуждались темы программы. Ведущий обвинил Дзядко в «тотальной жажде контроля».

Лобков начал работать на «Дожде» в 2012 году. На телеканале он вел передачи «Чай со слоном», «Кофе-брейк», «Ездим дома», «День выборов», «Здесь и сейчас. Вечернее шоу», «Hard Day's Night», «Бремя новостей».

Летом 2020 года один из пользователей в Twitter, который проходил стажировку на телеканале «Дождь», обвинил Лобкова в сексуальных домогательствах. По словам молодого человека, журналист также пытался переубедить его в собственной сексуальной ориентации. Позднее Лобков извинился за случившееся и заявил, что не заметил прихода «новой этики», в которой подобное поведение стало считаться недопустимым.

В декабре прошлого года Лобкова уже отстраняли от эфира. Причину этого журналист тогда не называл.

телеканал «Дождь» Тихон Дзядко Павел Лобков
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Журналист Павел Лобков сообщил об отстранении от эфира «Дождя»
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