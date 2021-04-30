Главред «Дождя» сообщил об увольнении журналиста Лобкова

Журналист Павел Лобков больше не будет работать на телеканале «Дождь», об этом написал в Facebook главный редактор канала Тихон Дзядко.

Дзядко отметил, что в минувшую пятницу отстранил Лобкова от эфира «за неоднократные оскорбления коллег». Затем, по его словам, журналист «публично подверг канал и его сотрудников несправедливым обвинениям», в том числе опубликовал частные переписки.

«К сожалению, после подобного наше дальнейшее сотрудничество стало невозможным. В данный момент Наталья Синдеева (генеральный директор канала — РБК.) обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора с «Дождем», — сообщил Дзядко.

В то же время он признал, что часть зрителей будет недовольна таким решением. Но это единственно возможный выход из сложившейся ситуации, добавил главред.