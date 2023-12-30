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Общество ,  
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Подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды задержали в Подмосковье

МВД: подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды задержали в Подмосковье
Труп 90-летнего Романа Легойды со множеством колото-резанных ран обнаружили вечером 29 декабря в Видном. Представитель МВД сообщила, что подозреваемого в убийстве задержали, скоро он будет доставлен в следственные органы
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды — отца журналиста, главы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Легойды, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — написала она в своем телеграм-канале.

Труп 90-летнего Романа Легойды со множеством колото-резанных ран обнаружили вечером 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе. Источник РБК говорил, что тело нашли в овраге. СК по Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства.

Ранее Волк говорила, что сотрудники МВД России «сделают все возможное, чтобы раскрыть это ужасное преступление и привлечь виновных к ответственности».

В Подмосковье убили отца Владимира Легойды
Общество
Роман Легойда

Владимир Легойда родился 8 августа 1973 года в Кустанае (сейчас — город Костанай в Казахстане). После окончания школы переехал в Москву, где поступил в МГИМО на факультет международной информации. В 2005 году он вошел в состав совета Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского, после чего начал сотрудничать с РПЦ. Он стал первым человеком без духовного образования, занявшим пост в Синодальном отделе Московского патриархата. Легойда отвечает за взаимодействие Русской православной церкви с общественными организациями и руководит пресс-службой патриарха Московского и всея Руси.

О Романе Легойде публичной информации мало. «Московский Комсомолец» пишет, что в молодости он служил в автоинспекции города Костанай, где в 1973 году и родился его сын Владимир. В 2017 году отставные сотрудники Казахской дорожной службы собирались на 25-летие своего подразделения. Пришел на встречу и Роман Легойда, которому тогда уже было 84 года.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Легойда убийство МВД Подмосковье задержание

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