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Убившему двух девочек в Рыбинске мужчине дали пожизненный срок

Суд Ярославля приговорил убившего двух девочек 8 и 13 лет в Рыбинске к пожизненному сроку
Виталий Молчанов
Виталий Молчанов (Фото: yaroblsud / VK)

Ярославский областной суд приговорил жителя Рыбинска Виталия Молчанова к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве и сексуальном насилии в отношении двух девочек. Об этом сообщила пресс-служба суда во «ВКонтакте».

«Виталий Молчанов признан виновным в убийстве с особой жестокостью двух малолетних девочек (п.п. «а, в, д, к» ч. 2 ст. 105 УК), насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК) <...> окончательно, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении суда. Также Молчанов признан виновным в покушении на изнасилование малолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК).

Отец девочек подал гражданский иск о компенсации морального вреда на 10 млн руб., мать — 2 млн руб., суд удовлетворил их в полном объеме. Приговор еще не вступил в законную силу, отмечается в сообщении суда.

Убийство произошло в 2020 году. Молчанов убил двух сестер восьми и 13 лет — дочерей своей гражданской супруги в квартире. Сестер обнаружила их мать, вернувшись домой с работы. Молчанова задержали спустя два дня. За информацию о его поимке губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назначал награду в размере 500 тыс. руб.

Ранее Молчанов уже был осужден в 2010 году — за изнасилование и надругательство над телами умерших. Он находился в тюрьме до декабря 2019 года.

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Теги
Ярославль убийство изнасилование Дети
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