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В Турции семь человек погибли при взрыве в ресторане

В Турции при взрыве в ресторане погибли семь человек, пятеро пострадали
Фото: AgadedeogluOzan / Twitter
Фото: AgadedeogluOzan / Twitter

В одном из ресторанов города Айдын на западе Турции произошел взрыв, семь человек погибли, еще пятеро пострадали. Об этом сообщил губернатор Хусейн Аксой, передает NTV.

По предварительным данным, инцидент произошел во время замены баллонов с газом, сообщает TRT.

В Турции семь человек погибли при взрыве в ресторане
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4 декабря при взрыве в ювелирном магазине в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны пострадали шесть человек. По данным районной администрации, взрыв произошел из-за отопительного котла.

13 ноября в Стамбуле прогремел взрыв на популярной улице Истикляль. Погибли шесть человек, около 80 пострадали, в их числе трое россиян. Власти Турции квалифицировали произошедшее как теракт.

По подозрению в причастности к преступлению задержали 50 человек, включая гражданку Сирии Алам Аль-Башир, — власти считают, что именно она оставила бомбу на улице Истикляль и совершила ее подрыв. Полиция утверждает, что Аль-Башир связана с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), которая признана Турцией террористической организацией. РПК причастность к теракту отрицает.

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