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Минобрнауки направило в вузы программу по военной подготовке студентов

В четырех вузах подтвердили изданию получение программы модуля, который предусматривает обучение студентов разборке автоматов АК-47, метанию гранат и положение общевоинских уставов армии России
Фото: Vitaly Smolnikov / EPA / ТАСС
Фото: Vitaly Smolnikov / EPA / ТАСС

Минобрнауки направила в вузы программу модуля по основам военной подготовки для включения в программу обучения в бакалавриате и специалитете, его разработали совместно с Минобороны, пишет «Коммерсантъ».

Студенты в рамках этого модуля изучат ключевые положения общевоинских уставов вооруженных сил России, научатся разбирать пистолет Макарова, автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, пройдут подготовку применения ручных гранат, узнают об организации и ведении современного боя, прослушают лекции о ядерном, химическом и биологическом оружии, научатся оказывать первую медпомощь раненым и ориентироваться на местности без карты.

Преподаватели во время изучения «военно-политической подготовки» расскажут о «новых тенденциях и особенностях развития современных международных отношений», месте России в многополярном мире и ключевых направлениях в политической, военно-технической и социально-экономических сферах.

Получение программы подтвердили изданию четыре университета: Московский физико-технический институт (МФТИ), Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Московский энергетический институт (МЭИ) и МИСиС.

В Минобрнауки заверяли, что вузы сами определяют, вводить ли модуль в учебную программу, указав, что его можно использовать в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Министерство посоветовало включить дисциплины в обучение с сентября. «Целевая аудитория по изучению модуля не ограничена по половому признаку», - подчеркивалось в сообщении.

Занятия по начальной военной подготовке со следующего учебного года намерены ввести и в школах. Как уточнили в Минпросвещения, они будут внеурочными.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобрнауки МФТИ МИФИ МИСиС военная подготовка студенты вузы
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