В Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле сел Airbus-321

О трещине в лобовом стекле самолета экипаж проинформировал наземные службы аэропорта перед приземлением. Посадка прошла в штатном режиме

Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press

В столичном аэропорту Шереметьево совершил посадку пассажирский самолет Airbus А-321, летевший в Москву из Симферополя. Об этом сообщили источник «РИА Новости» в экстренных службах и источник ТАСС в авиационных службах.

По данным агентств, трещина на лобовом стекле образовалась с той стороны, где сидит командир воздушного судна. Экипаж предупредил наземные службы об инциденте при снижении. Посадка прошла в штатном режиме.

В пресс-службе Шереметьево РБК рекомендовали обратиться за комментарием в авиакомпанию. «Мы не комментируем технические аспекты», — сказал представитель аэропорта.

Согласно данным табло прилета аэропорта Шереметьево, днем 30 декабря из Симферополя в Москву прибыли рейсы, которые выполняли авиакомпании «Аэрофлот» и NordWind. РБК направил им запросы с просьбой прокомментировать ситуацию.