Вылетевший из Пулково самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в стекле

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Пассажирский самолет, вылетевший из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, вернулся в пункт отправления из-за трещины в боковом стекле в кабине пилотов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному округу.

Самолет выполнял рейс FV 6573A, на борту находятся 138 пассажиров, сказали в пресс-службе. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет летел в Красноярск, он вылетел в 20:05 мск.

Лайнер благополучно сел, никто не пострадал, передает издание.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Пулково.