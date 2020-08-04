Вылетевший из Пулково самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в стекле
Пассажирский самолет, вылетевший из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, вернулся в пункт отправления из-за трещины в боковом стекле в кабине пилотов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному округу.
Самолет выполнял рейс FV 6573A, на борту находятся 138 пассажиров, сказали в пресс-службе. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет летел в Красноярск, он вылетел в 20:05 мск.
Лайнер благополучно сел, никто не пострадал, передает издание.
РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Пулково.