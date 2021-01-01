СК начал проверку после выкатывания самолета за пределы полосы во Внуково

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи организовали доследственную проверку после того, как в московском аэропорту Внуково пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом РБК сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Следователи устанавливают сумму ущерба и обстоятельства случившегося.

По информации следователей, самолет, следовавший из Нерюнгри в Москву, выкатился на 50 м за пределы рулежной дорожки. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали с лайнера.

Как ранее сообщал «Интерфакс», на борту самолета авиакомпании «Якутия» находились 109 пассажиров и семь членов экипажа. По данным агентства, пассажиры были высажены штатно, аэропорт из-за инцидента не закрывался.