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В России впервые за две недели выявили менее 27 тыс. заболевших COVID-19

В России зарегистрировано небольшое снижение числа выявленных за сутки числа заболевших коронавирусной инфекцией. Последний раз 26,5 тыс. заболевших за сутки в стране выявляли в середине декабря
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

За минувшие сутки в России выявили 26 513 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. До этого на протяжении двух дней в стране выявляли более 27 тыс. новых случаев COVID-19., а менее этого порога последний раз регистрировали 16 декабря.

Лидируют по числу новых случаев Москва (+5105) Санкт-Петербург (+ 3764) и Московская область (+1608). В Нижегородской и Свердловской областях, замыкающих пятерку лидирующих по числу заболевших COVID-19 регионов, выявили за сутки 503 и 406 новых случая.

У 15% новых пациентов никаких проявлений заболевания нет, инфекция переносится бессимптомно. Выздоровели в стране за сутки более 29 тыс. заболевших. Умерли от последствий заболевания за минувшие сутки 599 человек.

Общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России перевалило за 3,1 млн человек, заболевшие есть во всех регионах страны. Умерли, по данным оперштаба, 56 426 россиян.

Методика подсчета смертности, используемая оперативным штабом, отличается от методики подсчета, которую использует Росстат. Оперштаб учитывает летальные случаи, когда вирус был идентифицирован в полном объеме и стал основной причиной смерти

Силуанов оценил стоимость вакцинации россиян от коронавируса
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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Накануне о смертности от COVID-19 за минувший месяц отчитался также Росстат. По данным статистического ведомства, в ноябре число умерших россиян, у которых был диагностирован коронавирус, достигло 35,6 тыс. человек. У почти 20 тыс. умерших в ноябре вирус стал основной причиной смерти.

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Это новый рекорд по количеству смертей за месяц: предыдущий был установлен в октябре, когда общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в стране составило 22 571 человека, а основной причиной смерти заболевание стало для 11 630 тыс. человек.

По данным Росстата, за все время апрель—ноябрь 2019 года смертность от COVID-19 достигла 116 тыс. человек. Из них 2825 скончались в апреле, 12 669 — в мае, 12 335 — в июне, 10 371 — в июле, 7673 — в августе, 10 179 — в сентябре, 24 333 — в октябре и 35 645 — в ноябре.

Автор
Наталья Демченко
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