В России впервые за две недели выявили менее 27 тыс. заболевших COVID-19

В России зарегистрировано небольшое снижение числа выявленных за сутки числа заболевших коронавирусной инфекцией. Последний раз 26,5 тыс. заболевших за сутки в стране выявляли в середине декабря

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

За минувшие сутки в России выявили 26 513 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. До этого на протяжении двух дней в стране выявляли более 27 тыс. новых случаев COVID-19., а менее этого порога последний раз регистрировали 16 декабря.

Лидируют по числу новых случаев Москва (+5105) Санкт-Петербург (+ 3764) и Московская область (+1608). В Нижегородской и Свердловской областях, замыкающих пятерку лидирующих по числу заболевших COVID-19 регионов, выявили за сутки 503 и 406 новых случая.

У 15% новых пациентов никаких проявлений заболевания нет, инфекция переносится бессимптомно. Выздоровели в стране за сутки более 29 тыс. заболевших. Умерли от последствий заболевания за минувшие сутки 599 человек.

Общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России перевалило за 3,1 млн человек, заболевшие есть во всех регионах страны. Умерли, по данным оперштаба, 56 426 россиян.