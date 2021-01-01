В России впервые за две недели выявили менее 27 тыс. заболевших COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 26 513 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. До этого на протяжении двух дней в стране выявляли более 27 тыс. новых случаев COVID-19., а менее этого порога последний раз регистрировали 16 декабря.
Лидируют по числу новых случаев Москва (+5105) Санкт-Петербург (+ 3764) и Московская область (+1608). В Нижегородской и Свердловской областях, замыкающих пятерку лидирующих по числу заболевших COVID-19 регионов, выявили за сутки 503 и 406 новых случая.
У 15% новых пациентов никаких проявлений заболевания нет, инфекция переносится бессимптомно. Выздоровели в стране за сутки более 29 тыс. заболевших. Умерли от последствий заболевания за минувшие сутки 599 человек.
Общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России перевалило за 3,1 млн человек, заболевшие есть во всех регионах страны. Умерли, по данным оперштаба, 56 426 россиян.
Методика подсчета смертности, используемая оперативным штабом, отличается от методики подсчета, которую использует Росстат. Оперштаб учитывает летальные случаи, когда вирус был идентифицирован в полном объеме и стал основной причиной смерти