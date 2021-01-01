В России второй день подряд выявили более 27 тыс. заразившихся COVID-19

- Москва — 5641;
- Санкт-Петербург — 3757;
- Московская область — 1547;
- Нижегородская область — 497;
- Свердловская область — 401.
Больше всего случаев COVID-19 за весь период пандемии выявили в Москве (798 тыс.), Санкт-Петербурге (234,6 тыс.), Подмосковье (152,2 тыс.), Нижегородской (68,8 тыс.) и Свердловской (57,7 тыс.) областях.
В стране за минувшие сутки умерли 562 человека с коронавирусом. Суточный максимум по смертям был зарегистрирован 24 декабря — 635 скончавшихся. Накануне оперативный штаб сообщал о 487 умерших.
Больше всего жертв за последние 24 часа выявили в Санкт-Петербурге — 79. В Москве скончались 75 человек с коронавирусом, в Подмосковье — 24, в Ростовской области — 23. Также в число регионов с высокими суточными показателями смертности попали Свердловская область (17), Алтайский край (16), Вологодская (15) и Нижегородская (14) области, а также Красноярский край (14).
С 24 ноября в России ежедневно умирают более 400 человек с коронавирусом. Исключение составили лишь показатели от 30 ноября. Тогда из-за COVID-19 умерли 368 пациентов.
За весь период пандемии в стране зафиксировали 55 827 летальных исходов, следует из данных штаба. Росстат приводит другую статистику, согласно которой общее число умерших от COVID-19 за апрель—сентябрь превысило 55 тыс. Разница в данных штаба и ведомства объясняется тем, что в подсчеты Росстата включили тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.
По числу смертей за весь период пандемии лидирует Москва (11 064 жертвы, по данным оперштаба): на ее долю приходится пятая часть от всех летальных исходов, зарегистрированных в стране. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:
- Санкт-Петербург — 7532;
- Московская область — 2856;
- Ростовская область — 2006;
- Нижегородская область — 1614;
- Красноярский край — 1666;
- Свердловская область — 1474;
- Иркутская область — 1206.
За все время пандемии в России выздоровели почти 2,4 млн заболевших. По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 89,8 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 292 тыс. за последние сутки.