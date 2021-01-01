В России второй день подряд выявили более 27 тыс. заразившихся COVID-19

За минувшие сутки случаи заражения коронавирусом были выявлены во всех регионах страны, скончались 562 человека с COVID-19. За весь период пандемии в России заболели более 3,1 млн человек

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

За минувшие сутки в России коронавирусом COVID-19 заразились 27 002 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С 12 ноября в стране ежедневно выявляют более 20 тыс. заразившихся коронавирусом. Суточный рекорд заболеваемости был установлен 24 декабря. Тогда COVID-19 выявили у 29 935 человек. За весь период пандемии в России заболели 3 млн 105 тыс. 037 человек.

За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были выявлены во всех 85 регионах России. 3915 (14,5%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 1%.

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах: