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Пандемия коронавируса ,  
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В России второй день подряд выявили более 27 тыс. заразившихся COVID-19

За минувшие сутки случаи заражения коронавирусом были выявлены во всех регионах страны, скончались 562 человека с COVID-19. За весь период пандемии в России заболели более 3,1 млн человек
Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости
Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

За минувшие сутки в России коронавирусом COVID-19 заразились 27 002 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С 12 ноября в стране ежедневно выявляют более 20 тыс. заразившихся коронавирусом. Суточный рекорд заболеваемости был установлен 24 декабря. Тогда COVID-19 выявили у 29 935 человек. За весь период пандемии в России заболели 3 млн 105 тыс. 037 человек.

За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были выявлены во всех 85 регионах России. 3915 (14,5%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 1%.

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По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:

  • Москва — 5641;
  • Санкт-Петербург — 3757;
  • Московская область — 1547;
  • Нижегородская область — 497;
  • Свердловская область — 401.

Больше всего случаев COVID-19 за весь период пандемии выявили в Москве (798 тыс.), Санкт-Петербурге (234,6 тыс.), Подмосковье (152,2 тыс.), Нижегородской (68,8 тыс.) и Свердловской (57,7 тыс.) областях.

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В стране за минувшие сутки умерли 562 человека с коронавирусом. Суточный максимум по смертям был зарегистрирован 24 декабря — 635 скончавшихся. Накануне оперативный штаб сообщал о 487 умерших.

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Фото:Ростислав Нетисов / РИА Новости

Больше всего жертв за последние 24 часа выявили в Санкт-Петербурге — 79. В Москве скончались 75 человек с коронавирусом, в Подмосковье — 24, в Ростовской области — 23. Также в число регионов с высокими суточными показателями смертности попали Свердловская область (17), Алтайский край (16), Вологодская (15) и Нижегородская (14) области, а также Красноярский край (14).

С 24 ноября в России ежедневно умирают более 400 человек с коронавирусом. Исключение составили лишь показатели от 30 ноября. Тогда из-за COVID-19 умерли 368 пациентов.

За весь период пандемии в стране зафиксировали 55 827 летальных исходов, следует из данных штаба. Росстат приводит другую статистику, согласно которой общее число умерших от COVID-19 за апрель—сентябрь превысило 55 тыс. Разница в данных штаба и ведомства объясняется тем, что в подсчеты Росстата включили тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.

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По числу смертей за весь период пандемии лидирует Москва (11 064 жертвы, по данным оперштаба): на ее долю приходится пятая часть от всех летальных исходов, зарегистрированных в стране. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 7532;
  • Московская область — 2856;
  • Ростовская область — 2006;
  • Нижегородская область — 1614;
  • Красноярский край — 1666;
  • Свердловская область — 1474;
  • Иркутская область — 1206.

За все время пандемии в России выздоровели почти 2,4 млн заболевших. По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 89,8 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 292 тыс. за последние сутки.

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 заболеваемость смертность
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